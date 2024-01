Quién fue Erika Ortiz, la hermana menor de Letizia de España y por qué vuelve a ser noticia

El 7 de febrero de 2007, Alberto García, el novio de Erika Ortiz la encontró muerta en su dormitorio, tenía tan sólo 31. Han pasado 17 años de la muerte de la hermana menor de la reina Letizia de España y hoy su nombre vuelve a ser noticia.

Erika Ortiz fue hallada en el dormitorio de su casa de Vicálvaro. La autopsia determinaría que había ingerido una elevada cantidad de tranquilizantes. Poco después se revelaría que la hermana de Letizia Ortiz le dejó varias cartas a su familia para dar el último adiós.

Durante el funeral vimos a una, en ese entonces princesa, Letizia devastada, demacrada, bañada en lágrimas, diciéndole adiós a una de las personas más importantes de su vida.

Fue un complicado episodio que dejó completamente abatida a la familia, y cambió la vida de su hija, Carla Vigo, para siempre: “Yo estoy pasando por una etapa muy dura, pero gracias a esto te entiendo muchísimo mejor, no quiero que te preocupes por mí porque voy a estar bien y en este proceso he conocido a personitas maravillosas, así que no ha sido tan malo. Me hubiese gustado disfrutar más contigo, pero la vida a veces no es como esperamos”, escribió la joven de 23 años en sus redes sociales.

La salud de Carla Vigo ha preocupado a la Casa Real de España desde hace varios años @just_carlaa

¿Quién fue Erika Ortiz y de qué murió?

Erika Ortiz era la hermana menor de la reina Letizia de España. Nació el 16 de febrero de 1975. Luchó contra la depresión durante años y finalmente se suicidó a la edad de 31 años. Tenía vocación artística y estudio Bellas Artes, donde conoció a Antonio Vigo. La pareja recibió a Carla Vigo en 2000, pero al poco tiempo tomaron caminos por separado.

Para entender, quién fue Erika Ortiz, rescatamos las palabras de Ricardo Luis Arias la describió en La Nueva España: “Ella, que quería existir a su aire, gozando de una total independencia, transcurrir callada, silenciosamente, huyendo de las pompas y vanidades del mundo, se veía acosada por ese periodismo carroñero que es sombra pegajosa de todo aquel que sobresale, de alguna manera, en esta frívola sociedad nuestra, consumista, en la que todo vale y todo se compra, particularmente conciencias”.

Minetras que, e el obituario de El Mundo, se afirma: ”Nunca se sintió tan fuerte como sus hermanas, ni tan segura, ni tan guapa, ni tan elegante, ni logró ser autosuficiente de su familia. No consiguió adaptarse del todo a la vida, a pesar de que el entorno familiar y social reunía las condiciones para una existencia apacible e incluso rutilante en los últimos años, cuando emparentó con la Familia Real”.

Tras la muerte de Erika Ortiz, hermana de la reina Letizia de España, circularon rumores sobre la causa de su muerte. Algunos informes sugirieron que se había suicidado, algo que luego fue confirmado por la familia. También hubo rumores sobre sus problemas de depresión y ansiedad, y algunos informes sugirieron que tenía un trastorno alimentario. Sin embargo, la familia no confirmó ni desmintió estos rumores. Aunque Letizia ha impulsado la causa buscando crear consciencia sobre la importancia de la salud mental.

Devastada, Letizia durante el funeral de su hermana menor, en 2007. Getty Images

¿Por qué vuelve a ser noticia?

Que Erika Ortiz vuelva ser noticia es culpa del mismo tipo de prensa que la atormentó en sus últimos días. Hablamos del “periodista” Jaime Peñafiel quien, en entrevista con José Miguel Gaona, dijo: “Recibo muchas llamadas y tengo una fuente fiable, desgraciadamente es fiable: dicen mis fuentes que Letizia tenía problemas para quedarse embarazada. Yo sé por otras fuentes que ella iba a Valencia donde se estaba tratando de problemas genéticos. Según mis fuentes, su hermana Erika cedió sus óvulos a Letizia para que pudiera embarazarse. No es malo ni extraño ni criticable. Al parecer, por eso Erika tenía pasión por las hijas de Letizia, porque eran sus medio hijas”.

Posteriormente, agregó: “Tanta pasión tenía Erika que Letizia le prohibió ir a Zarzuela y acercarse a esas niñas. Y ese fue el motivo por el que Erika se suicidó. Eso me dicen mis fuentes”.

Si bien, la Casa Real de España no se ha pronunciado al respecto del papel de Erika Ortiz en el nacimiento de la princesa Leonor y la infanta Sofia, como tampoco lo hizo sobre el caso de la supuesta infidelidad de la reina Letizia, en redes sociales se ha comenzado una campaña que señala y cuestiona el acoso de periodistas como Jaime Peñafiel y sus tétricas teorías.