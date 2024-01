Telma Ortiz rompió el silencio sobre el polémico triángulo amoroso entre ella, la reina Letizia y Jaime del Burgo

En las últimas semanas, la reina Letizia ha pasado por momentos muy duros debido a las polémicas declaraciones de Jaime del Burgo, por lo que ahora la hermana de la consorte, Telma Ortiz, ha roto el silencio y se ha pronunciado luego de los dichos del supuesto triángulo amoroso entre estos tres personajes.

Acostumbrada a mantener un bajo perfil y a no hablar sobre la Familia Real Española, en esta ocasión Telma rompió su regla no escrita para apoyar a su hermana, luego de que se hiciera eco de la supuesta infidelidad de Letizia a Felipe con su ex cuñado.

Telma Ortiz respalda a la reina Letizia tras las declaraciones de Jaime del Burgo

Así pues, Telma Ortiz acudió el pasado lunes a una cena privada en honor a Hillary Clinton que tuvo lugar en el Club Financiero Génova de Madrid, y fue ahí que antes de entrar al evento fue abordada por las cámaras, las cuales no dudaron en preguntarle por la reina consorte de España.

Jaime del Burgo, la reina Letizia y Telma Ortiz, los involucrados en el supuesto triángulo amoroso que escandalizó a la realeza española

Estando con el micrófono en mano, el reportero Sergio Pérez le hizo saber a la nuera de Felipe VI “cuánto queremos (la gente)” a Letizia por su “maravillosa labor” como reina. A lo que ella respondió sonrientemente: “Yo también, mucho”.

Sin embargo, Sergio no se quedó satisfecho con la respuesta y volvió a preguntar diciendo: “La mejor hermana, ¿verdad que si?"; mientras que Telma contestó: “Es la mejor”. Una frase tan pequeña pero que al mismo tiempo manifiesta que apoyará a su hermana pase lo que pase.

Pero en su intento por obtener una declaración, el periodista seguía adulándola. "(La Reina) nos ha conquistado a todos. Telma, me imagino que a ti también”, decía Sergio. Mientras que la hermana de Letizia finalizó orgullosa respondiendo: “Y a mí. Ya venía de serie, conquistada”.

Telma Ortiz estuvo casada con Jaime del Burgo por 4 años

Después de esta escuetas declaraciones, pero llenas también de cariño y apoyo para Doña Letizia, la asturiana se despedía de manera amable de los reporteros antes de acceder al interior del edificio.

Con esta aparición pública, podemos concluir que la relación entre las hermanas Ortiz Rocasolano sigue intacta y que, lejos de los rumores, ambas están más unidas que nunca. Esto debido a que se ha especulado que se encuentran distanciadas, pues para Telma habría sido un golpe muy duro enterarse de que su hermana tuvo un spuesto affaire con Jaime del Burgo, el hombre que un día fue su esposo.