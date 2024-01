Por qué se dice que Letizia Ortiz habría tenido un hijo con su ex cuñado Jaime del Burgo

Luego de las polémicas declaraciones de Jaime del Burgo en las que afirmaba que tuvo una relación con Letizia Ortiz, ahora el escándalo ha escalado a un nivel mayor, pues han surgido nuevos rumores que dicen que la reina de España habría tenido un hijo con su ex cuñado.

Recordemos que fue a principios de diciembre cuando el escándalo de la supuesta infidelidad de Letizia estalló, a raíz de unos tuits que Del Burgo publicó en su cuenta personal de X, que horas más tarde borró. Sin embargo, después de Navidad volvió a publicar estos mensajes, en los que además daba más detalles de su romance con la esposa de Felipe.

El supuesto romance entre la reina Letizia y Jaime del Burgo podría traer graves consecuencias al reino de España

En cuanto al contenido de las publicaciones, estas mencionaban, entre otras cosas, que la relación de Jaime y Doña Letizia habría pasado por cuatro etapas y que también tenían planes de irse a vivir a Nueva York para poder concebir un hijo. Desde entonces, la Familia Real Española se ha sumergido en una severa crisis que ha dañado severamente no solo la imagen de su monarca consorte, sino también la de los Borbón.

Albertito de Suecia, el supuesto hijo de Letizia Ortiz y Jaime del Burgo

Ahora, tras esta polémica que sigue dejando serias consecuencias en la familia del rey Felipe, ha surgido un nuevo rumor que ha tomado fuerza en redes sociales, y que se asegura que la reina Letizia y su ex cuñado tuvieron un hijo en secreto. De acuerdo con la información que circula en un video de TikTok, este supuesto hijo se llamaría Alberto y habría sido dado en adopción en Suecia, razón por la cual sería conocido como “Albertito de Suecia”.

Por otro lado, este clip menciona que su existencia pudiera “afectar a la princesa Leonor”, según lo que relata el video, pues en el mismo se sugiere que podría tener acceso al trono español. Aunque hay que aclarar que si esto resultase cierto —cosa que reiteramos que se mantiene como rumor— él no podría acceder de ninguna forma a la corona española, ya que además de ser ilegítimo, no sería hijo del rey Felipe, lo cual le deja automáticamente sin derecho al trono.

No obstante, hasta el momento no se han mostrado fotografías o alguna otra prueba que pudiera comprobar la existencia de este hijo, pero sí ha significado otro golpe más a la Zarzuela, pues los rumores como este no dejan de abatirles y seguirán golpeándoles mientras no desmientan y se mantengan en silencio, haciendo que no pasa nada puertas adentro.