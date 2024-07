Una amiga de Kate Middleton asegura que la princesa sí asistiría a Wimbledon: lo que se sabe

La salud de Kate Middleton se ha convertido en noticia en el último medio año, principalmente, por su diagnóstico de cáncer. Razón por la cual se ha mantenido de baja de sus funciones reales y no ha asistido a actos públicos, salvo el Troping The Colour que se llevó a cabo el mes pasado.

Sin embargo, ahora una fuente cercana a la royal ha revelado a la prensa estadounidense que la princesa de Gales sí podría asistir al torneo de Wimbledon 2024 si es que sí se encuentra en condiciones para ello.

¿Es cierto que Kate Middleton estará en el torneo de Wimbledon?

Si su salud se lo permite, Kate Middleton estaría dispuesta a asistir al torneo de Wimbledon Getty Images

Según lo que contó una amiga de los Gales a The Daily Beast, sí existen probabilidades de que veamos a Kate en el famoso Grand Slam británico. “No es ningún secreto que a ella le encantaría estar allí, pero cuando estás recibiendo quimioterapia, como ella misma dijo, hay días buenos y días malos”, sugirió.

“Depende mucho del momento en que se realicen los tratamientos. Llegó al Trooping the Color, así que si puede asistir a Wimbledon, lo hará", señaló la misma fuente sin dar más detalles ni especificar si la esposa del príncipe William podría (o no) entregar los trofeos a los ganadores del torneo.

Y ya que abordamos esta última situación, la prensa británica ha revelado que en caso de que la princesa no asista a este acto tan importante para la Familia Real Británica, los organizadores del torneo están viendo que quien podría ocupar su lugar y entregar los reconocimiento sería Birgitte, la duquesa de Gloucester. Aunque esta decisión se tomaría hasta el mismo día de cada final.

Birgitte, la duquesa de Gloucester, podría entregar los trofeos a los ganadores de Wimbledon en lugar de Kate Middleton Getty Images

Sin embargo, la presidenta del All England Club, Debbie Jevans, se mantiene optimista sobre una posible aparición de Kate. “Esperamos que la Princesa de Gales pueda presentar los trofeos como patrona del Club, pero su salud y su recuperación son la prioridad. No sabemos lo que no sabemos. Todo lo que hemos dicho es que trabajaremos con ella y le daremos la mayor flexibilidad posible”, según lo que dijo a The Telegraph.

Pero, en cualquiera de los casos, solo queda esperar a que llegue el fin de semana para ver si la hija de Carole Middleton se encuentra lo suficientemente bien como para darse cita a este evento. Aunque sabemos bien que eso dependerá de cómo esté su salud llegado el momento ya que aún se encuentra bajo tratamiento de quimioterapia preventiva