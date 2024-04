Una exnovia de Federico de Dinamarca hizo impactantes revelaciones que lo ponen de nuevo en la polémica, ¿qué dijo?

La cantante Maria Montell rompió el silencio y habló del romance que vivió con Federico de Dinamarca durante su época de juventud, por lo que hizo impactantes revelaciones sobre este momento, las cuales ponen de nuevo en el ojo de la polémica al rey danés.

Federico X, quien ascendió al trono de Dinamarca apenas a principios de este año, enfrenta ahora una nueva controversia luego de que esta expareja —que fue una de las relaciones más serias del monarca— diera una entrevista y revelara más detalles del noviazgo que ambos vivieron hace mucho tiempo, así como de las consecuencias que dejó en ella.

¿Qué dijo Maria Montell sobre su relación con Federico de Dinamarca?

La artista, de 55 años, contó en una plática para el podcast danés 112 corazones rotos lo difícil que fue para ella la presión mediática que tuvo durante el tiempo que fue pareja del hijo de Margarita II. “Es terrible tener que anunciar delante de todo un país que estás enamorado de alguien, porque todo el mundo quiere opinar. Incluso, cuando se anuncia una boda, la prensa ya está escribiendo sobre un posible divorcio. Toda aquella atención no era para mí, recalcó.

La cantante Maria Montell reconoció la presión mediática que sintió durante su relación con Federico de Dinamarca Instagram

También, Montell mencionó que pese a que el royal danés quería seguir con la relación, para ella eso ya no era posible. “Federico intentó retenerme a su lado lo más que pudo, y yo me dejé llevar hasta que me di cuenta de que no podía continuar así”, enfatizó.

Además, la intérprete reconoció que tuvo que recurrir a la ayuda profesional para poder superar su relación con el entonces príncipe Federico. “Tuve que tomar terapia tras nuestra ruptura, fue algo realmente difícil para mí”, indicó.

Por otra parte, la cantante danesa dejó en claro en una entrevista de 2018 a la revista Se og Hør’ que no guarda rencor alguno hacia el monarca y que la historia de amor que tuvo con él fue una grata experiencia. “Federico es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Me alegro mucho de haberle conocido. Es una parte de mi vida y también fue un momento fantástico”, señaló.

Incluso felicitó al esposo de Mary de Dinamarca, desde su cuenta de Instagram, tras darse a conocer el pasado 31 de diciembre la abdicación de la reina Margarita en favor de su hijo. “Felicitaciones emotivas al rey Federico y también a la reina Margarita. Hip hip hurray aquí en el último día del 2023. Bienvenido 2024”, escribió en el post.