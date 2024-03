Así fue el primer acto de Federico X y Mary de Dinamarca en pareja tras el regreso de Genoveva Casanova

Ya han pasado más de dos meses desde que Federico de Dinamarca fue proclamado rey en el Palacio de Christiansborg, junto a su esposa Mary Donaldson. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, había sorprendido a los seguidores de la Casa Real danesa la casi nula actividad pública que su nuevo monarca había tenido, variable que hoy pudiera verse concluida con el nuevo acto oficial de la pareja real.

Mary y Federico reaparecieron, esta vez en conjunto, la tarde del pasado lunes 11 de marzo, para presidir una importante cena en el Palacio de Federico VIII en Amalienborg, en la que estuvieron invitados representantes de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y la Junta de Administración de Emergencias de Dinamarca.

Sorprendió también en el evento la presencia de Su Majestad la reina Margarita II, quien por primera vez en 52 años no fue la anfitriona de este evento, el cual se celebra en honor a la memoria de Federico IX, quien nació el día de la efeméride y fue quien instituyó la insignia de honor de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea.

La Reina Margarita II ha acompañado a si hijo y a su nuera en su primer acto oficial como reyes de Dinamarca @detdanskekongehus

Mary de Dinamarca porta por primera vez como reina su uniforme militar femenino

En el acto no sólo sorprendió el hecho de que los reyes reaparecieron después de meses de no haberse presentado en público juntos, sino también el deslumbrante atuendo militar que portó la reina Mary, ya que cada uno de los simbolismos del look agrega una nueva impresión del gran compromiso que la australiana tiene con la Corona danesa.

El uniforme se conforma principalmente por una chaqueta elaborada con fibras de lana y satén en tonalidad negra. También llama la atención su delicado bordado en color dorado sobre la parte de cada uno de los hombros de la pieza.

Mary de Dinamarca ha portado el nuevo uniforme militar femenino danés @detdanskekongehus

Además, cabe resaltar como elemento esencial del look a la banda de la Orden del Elefante, la máxima condecoración danesa, la cual también atravesó el atuendo militar de Federico, quien se mostró todo el tiempo muy sonriente al lado de su esposa.

Federico de Dinamarca reaparece al mismo tiempo que Genoveva Casanova

Fue el pasado 6 de marzo cuando la socialité mexicana Genoveva Casanova decidió reaparecer oficialmente en redes sociales, después de que se revelara su futura participación en el reality “El Desafío”, en el cual compartirá créditos con la nieta influencer del rey emérito Juan Carlos, Victoria Federica.

Genoveva Casanova ha regresado a las redes sociales, agradeciendo el apoyo de sus seguidores durante estos meses de ausencia

“Hola todos! Aquí estoy de vuelta! Quiero darle las gracias a todas las personas que se han preocupado por mí este último año, los que han entendido mi ausencia y mi silencio, y los que me han hecho llegar mensajes de cariño y de apoyo. No se imaginan lo importante que ha sido eso para mí… Mil gracias de corazón!”, dijo la supuesta amante del rey Federico X en Instagram.

El hecho de que tanto Genoveva Casanova, como el rey Federico de Dinamarca reaparecieran al mismo tiempo sólo pone por fin un cierre al caso de infidelidad que rodeaba a la Casa Real danesa.