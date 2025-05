5 vitaminas antiedad que eliminan el cansancio y mejoran tu estilo de vida a los 50

El cuerpo a los 50 deja de pedirnos prisa y comienza a suplicarnos pausa. Ya no se trata de cuántas cosas podemos hacer en un día, sino de cómo nos sentimos al final de él, y muchas mujeres en esta etapa descubren que el cansancio se vuelve una sombra persistente; más allá de dormir bien, hay una falta de energía que no se explica solo por la edad, sino por lo que dejamos de darle a nuestro organismo.

Según la doctora Lauren Slayton, especialista en nutrición y autora de The Little Book of Thin, “el cansancio crónico no es una condición natural del envejecimiento; muchas veces es un reflejo de deficiencias que se pueden corregir con buena nutrición y suplementación inteligente”.

Por eso te contamos sobre cinco vitaminas que no solo dan energía, sino que también ayudan a mantener la piel firme, el ánimo estable y la mente clara. ¡Pequeños aliados invisibles que pueden transformar tu día a día!

1. Vitamina B12

La B12 es probablemente la vitamina más relacionada con la energía mental y física porque interviene en la producción de glóbulos rojos. A los 50, la absorción natural de B12 disminuye, por lo que algunos expertos en la salud, como la doctora Slayton, recomiendan considerar suplementos sublinguales o inyectables.

2. Vitamina D

Esta vitamina no solo fortalece los huesos; también combate la tristeza inexplicable y disminuye las enfermedades autoinmunes. En palabras del doctor Michael F. Holick, experto de la Universidad de Boston, “mantener niveles óptimos de vitamina D puede mejorar notablemente el bienestar general en mujeres postmenopáusicas”.

3. Vitamina C

Mucho más que un refuerzo para el sistema inmune, la vitamina C es esencial para la producción de colágeno y el metabolismo energético. Además, actúa como antioxidante, protegiendo las células del daño causado por el estrés oxidativo.

4. Vitamina E

También ayuda a mantener la elasticidad de la piel y a reducir los efectos del estrés físico. Incluirla en tu dieta o como suplemento puede traducirse en una sensación más duradera de bienestar físico.

5. Ácido fólico (B9)

Aunque es conocido por su rol en el embarazo, el ácido fólico también ayuda a regular los niveles de homocisteína, un aminoácido que, en exceso, puede afectar la memoria y el estado de ánimo.