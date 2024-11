Alimentos de moda, ¿es necesario integrarlos a nuestra dieta?

Para la nutrióloga Deidania Rubio, si la alimentación que se sigue (de acuerdo con las necesidades individuales) es suficiente, no hay la necesidad de consumirlos: “No recomendaría la utilización de un alimento o suplemento en particular. Más aún porque en muchos no se han comprobado sus beneficios con estudios debidamente diseñados”.

La especialista destaca la importancia de acudir con el nutriólogo para que evalúe el estado de nutrición e ingestión de los alimentos, para de esta forma establecer deficiencias y corregirlas oportunamente.

Superfoods: los alimentos de moda del momento

Por su parte, la nutrióloga del deporte, Raquel Pérez de León, nos hace un desglose detallado para que, a tu juicio, consideres incluirlos o no:



. Es famosa porque promete otorgar beneficios similares a los de los prebióticos, que son estimular el sistema inmunitario, favorecer la salud intestinal y evitar el estreñimiento. Además, se dice que ayuda a prevenir enfermedades más severas, como la hipertensión arterial y el cáncer. Sin embargo, no existen evidencias científicas, hasta el momento, que puedan respaldar tales afirmaciones. Caldo de huesos. Sin duda es un caldo muy rico en nutrimentos, pues el colágeno que queda, proveniente de los huesos, es fácil de absorber por nuestro organismo. Además es rico en calcio, fósforo y magnesio. Sí se recomienda y puedes prepararlo tú misma si no quieres o tienes la posibilidad de invertir en los que ya venden para servir.

Ya sea que decidas o no incluir estos productos, los que no debes pasar por alto si estás en tus 40 o si ya llegó la menopausia son los alimentos ricos en calcio, como sardina, almendras, tofu, verduras verdes como espinaca, brócoli, nopales, frijoles, soya, tunas, naranja y toronja agrega la nutrióloga Raquel Pérez de León.

¿Y qué hay de los suplementos? También hay muchos que se han puesto de moda y no son obligatorios, pues podemos cubrir nuestros requerimientos con la alimentación, dice Pérez de León.

También hay que tener en cuenta el estado de salud y situación de cada mujer. Por ejemplo, los Omega 3 son muy recomendables, pues además de contribuir a prevenir enfermedades, mejoran la salud del corazón, los huesos y el cerebro.

Hay uno que está de súper moda, que es el colágeno hidrolizado, que promete mejorar la salud de la piel y reducir el dolor de las articulaciones, beneficiar la digestión, la salud del corazón, prevenir la pérdida de hueso e incrementar la masa muscular. Los médicos especialistas del Hospital Houston Methodist señalan que la investigación que podría sustentar estas afirmaciones es muy limitada aún y que los péptidos de colágeno no están regulados por la FDA, así que si los vas a considerar, primero investiga si han sido probados y si están certificados al menos por algún laboratorio.