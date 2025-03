Este es el día menos productivo de la semana, según los expertos: el motivo te sorprenderá

Si alguna vez has sentido que hay un día de la semana en que particularmente no rindes igual, no estás sola. De hecho, un estudio publicado en la revista científica Plos ONE de la Universidad de Texas A&M reveló que este día es, sin lugar a dudas, el menos productivo.

¿Puedes adivinar cuál es? Pues bueno, los científicos indican que se trata del viernes. Pero ¿por qué ocurre esto? La respuesta va más allá de la clásica “mentalidad de fin de semana” y tiene bases científicas sorprendentes.

¿Por qué los viernes son los días menos productivos, según los expertos?

El estudio se centró en analizar el comportamiento de casi 800 empleados de una empresa energética en Houston durante dos años. A diferencia de otras investigaciones basadas en encuestas o percepciones personales, este análisis recopiló datos objetivos a través de dispositivos instalados en las computadoras de la empresa, registrando cada palabra escrita, error tipográfico y click realizado.

Es importante tener descansos del trabajo Getty Images

¿El resultado? Los errores aumentan conforme avanza la semana, alcanzando su punto máximo los viernes por la tarde. De hecho, la cantidad de palabras escritas disminuye hasta un 19% en comparación con el lunes, y la actividad general en la computadora se reduce notablemente. La explicación es simple: al inicio de la semana estamos más descansadas y de mejor ánimo, pero conforme pasan los días, el cansancio, el estrés y la falta de motivación pasan factura.

Cómo ser más productiva los viernes

No todo está perdido. El estudio también propone algunas modificaciones para conmbatir estas condición. Las soluciones van desde implementar una semana laboral más corta hasta permitir el teletrabajo los viernes. Esto ayudaría a mejorar el equilibrio entre la vida personal y profesional, manteniendo así la productividad en niveles más altos.

¿Será este el futuro del trabajo? Quizás, con un viernes más relajado, podamos comenzar la próxima semana con más energía y menos errores.