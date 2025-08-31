La rutina de cuidado de la piel de Sofía Vergara para mantenerla firme y radiante después de los 50

Sofía Vergara ha revelado su pasión por el cuidado de la piel, y no es para menos, a los 53 años presume un cutis radiante y firme, resultado de su disciplina constante.

La actriz y empresaria colombiana asegura que con el paso del tiempo, cuida cada vez más su rutina de skincare para cuidar de la piel de su rostro y cuerpo, una parte importante de su estilo de vida.

¿Cuál es el secreto de la rutina de skincare de Sofía Vergara?

Durante una entrevista, Sofía reveló que su rutina de belleza se basa en la simplicidad, y en el uso de los productos adecuados.

“Por la noche me desmaquillo, me aplico una crema y ya”.

Sin embargo, también cuida de su alimentación, pues para ella, la belleza viene desde adentro:

“Tomo más proteína, intento comer saludable, cuido la piel, trato de dormir bien y hago más deporte, pero también sigo disfrutando y pasándolo bien”.

Durante una entrevista con la revista People, también confesó que el ingrediente secreto de su rutina de skincare, y es un producto fácil de conseguir y tan económico que no tendrás problemas para incluirlo también en tu rutina de belleza.

“Uso aceite de coco todas las noches antes de dormir, el aceite de coco es muy natural y es muy bueno. Puedes ponértelo en la cara, en las pestañas… te vas a dormir con ello aplicado y te despiertas completamente hidratada”.

También recurre a productos de belleza especializados como el retinol, ácido hialurónico y la vitamina C que se incluyen en sus productos de belleza.

Los tratamientos estéticos de Sofía Vergara

Aunque la colombiana no ha recurrido al bisturí para transformar la belleza de su rostro, ha confesado que sí ha recurrido a tratamientos poco invasivos como el botox en cuello y contorno de ojos para alisar la piel y proporcionar firmeza.

Menciona que suele evitar los fillers, pues su ideología está en prevenir y no en corregir, para no dañar la piel.

