Suscríbete
Salud y bienestar

La rutina de cuidado de la piel de Sofía Vergara para mantenerla firme y radiante después de los 50

A sus 53 años, Sofía Vergara luce una piel luminosa y tersa, casi de porcelana. ¿Qué rutina de belleza sigue para lograrlo?

August 31, 2025 • 
Melisa Velázquez
Cómo cuida su piel Sofía Vergara

Cómo cuida su piel Sofía Vergara

Getty Images

Sofía Vergara ha revelado su pasión por el cuidado de la piel, y no es para menos, a los 53 años presume un cutis radiante y firme, resultado de su disciplina constante.

La actriz y empresaria colombiana asegura que con el paso del tiempo, cuida cada vez más su rutina de skincare para cuidar de la piel de su rostro y cuerpo, una parte importante de su estilo de vida.

Te podría interesar: 7 claves de Sofía Vergara para usar vestidos de verano

También puedes leer:
¿Cuáles eran los secretos de belleza de Diana de Gales?
Realeza
¿Cuáles eran los secretos de belleza de Diana de Gales?
June 13, 2018
 · 
Vanidades
Lady Di.jpg
Moda
3 vestidos de fiesta inspirados en el estilo de Lady Di
August 02, 2023
 · 
Shareni Pastrana

¿Cuál es el secreto de la rutina de skincare de Sofía Vergara?

Durante una entrevista, Sofía reveló que su rutina de belleza se basa en la simplicidad, y en el uso de los productos adecuados.

Por la noche me desmaquillo, me aplico una crema y ya”.

Sin embargo, también cuida de su alimentación, pues para ella, la belleza viene desde adentro:

Tomo más proteína, intento comer saludable, cuido la piel, trato de dormir bien y hago más deporte, pero también sigo disfrutando y pasándolo bien”.

Durante una entrevista con la revista People, también confesó que el ingrediente secreto de su rutina de skincare, y es un producto fácil de conseguir y tan económico que no tendrás problemas para incluirlo también en tu rutina de belleza.

Uso aceite de coco todas las noches antes de dormir, el aceite de coco es muy natural y es muy bueno. Puedes ponértelo en la cara, en las pestañas… te vas a dormir con ello aplicado y te despiertas completamente hidratada”.

También recurre a productos de belleza especializados como el retinol, ácido hialurónico y la vitamina C que se incluyen en sus productos de belleza.

Te podría interesar: Sofía Vergara recibe los 53 años con el rubio para morenas que estará de moda todo el año

Los tratamientos estéticos de Sofía Vergara

Aunque la colombiana no ha recurrido al bisturí para transformar la belleza de su rostro, ha confesado que sí ha recurrido a tratamientos poco invasivos como el botox en cuello y contorno de ojos para alisar la piel y proporcionar firmeza.

Menciona que suele evitar los fillers, pues su ideología está en prevenir y no en corregir, para no dañar la piel.

Sofía Vergara
Melisa Velázquez
Relacionado
Por qué la princesa Diana fue elegida como esposa del príncipe Carlos
Realeza
8 Razones por las que la familia real británica consideraba a Diana la esposa ideal para Carlos
August 31, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Uñas black cherry
Belleza
Black cherry: 5 maneras de lucir la tendencia de uñas que dominará el otoño-invierno 2025
August 31, 2025
 · 
Melisa Velázquez
John Travolta y Olivia Newton-John la historia detrás del romance que todos juraron había traspasado la pantalla.png
Entretenimiento
John Travolta y Olivia Newton-John: la historia detrás del romance que todos juraron había traspasado la pantalla
August 31, 2025
 · 
Lily Carmona
corte midi.jpg
Belleza
Deja de planchar tu pelo y prueba estos 6 cortes para pelo ondulado que van bien en rostros redondos y rejuvenecen
August 30, 2025
 · 
Lily Carmona