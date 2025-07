¿Por qué se dice que las relaciones sentimentales son más sanas cuando el hombre ama más que la mujer?

¿Qué es lo que determina que una relación sentimental sea realmente exitosa? A lo largo de los años han surgido varios mitos al respecto, y uno de ellos asegura que las relaciones donde el hombre está más enamorado que la mujer son mucho más estables y duraderas, ¿pero qué hay de cierto en esto?

¿Las relaciones son mejores cuando el hombre ama más que la mujer?

Socialmente se dice que los hombres son más desapegados que las mujeres en el amor, por lo que son ellas las más vulnerables a que les rompan el corazón cuando la relación no llega a funcionar, ¿pero qué pasa cuando ocurre lo contrario?

Algunos psicólogos y especialistas en relaciones aseguran que las relaciones no dependen de quién ama más, sino de la forma en cómo amamos; sin embargo, algunos estudios han determinado que cuando el hombre está emocionalmente más involucrado que la mujer, la relación suele ser más estable.

Esto ocurre cuando el hombre no le tiene miedo al compromiso y su deseo por conquistar a su pareja se mantiene activo, no solo le dedicará tiempo y atención, también estará disponible para cuidar y proteger, con la intención de hacer sentir a su pareja segura dentro de la relación.

Estos hombres no suelen desaparecer, no dudan y por lo tanto no confunden con señales confusas que pongan en estado constante de ansiedad a su pareja.

Getty Images

¿Es sano que los hombres amen más que las mujeres en la relación?

Creer que uno de los dos debe amar más que el otro para que una relación prospere y sea estable, es aceptar un desequilibrio, y de acuerdo con Rayén Milán y otros terapuestas especialistas en relaciones, el amor sano parte de amor mutuo, la reciprocidad, el respeto y la comunicación honesta.

Idealizar el amor siempre puede ser peligroso, pues cuando uno de los dos ama más, también está en mayor riesgo de ser lastimado, por lo tanto, lo más saludable es que ambos estén comprometidos, amen con equilibrio y empatía.