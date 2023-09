Los secretos de Adriana Lima para lucir radiante en sus 40´s

Adriana Lima fue una de las modelos más importantes en la industria durante el final de los años noventa y la primera década del 2000, gracias a su espectacular belleza y talento de proyección en las pasarelas.

Hoy a más de 10 años de haber vivido el punto más alto de su carrera y después de haber dado a luz a tres hijos, Lima continúa viéndose como una de las mujeres más atractivas del mundo no solo a consecuencia de su privilegiado código genético, sino también a una serie de secretos que ha implementado a su rutina para retrasar los efectos del envejecimiento.

Alrededor de sus años activa en pasarela, la top model reveló para varias ediciones de revistas, sitios web, e incluso para el mismo canal de la marca Victoria´s Secret sus básicos en salud para lograr verse como todo un "ángel”.

A pesar de ya haberse convertido en una mujer madura, Adriana Lima mantiene la disciplina en sus rutinas Instagram @adrianalima

Adriana Lima lleva a cabo una rutina de skin care “minimalista”

La ex ángel de VS , ha confesado que su rutina de cuidado facial no es tan extensa como las de otras celebs, sino que, más bien, durante todos sus años de carrera ha optado por mantenerla simple, utilizando únicamente, previo al maquillaje: una aplicación secuencial de serum, crema y un tónico facial.

Adriana convirtió el boxeo en su pasión

La supermodelo, de ahora 42 años de edad, ha hablado varias veces sobre su pasión por el deporte, en específico por el box, relatando que siempre es mucho fácil tener disciplina en actividades que realmente te gusten y te mantengan activa.

Los marcados brazos de Adriana se deben al esfuerzo impregnado en cada una de sus sesiones de entrenamiento Instagram @adrianalima

La brasileña ha dicho que antes de encontrar amor por el boxeo, solía ser inconstante en sus ejercicios, pero que desde que encontró hace ya más de una década esta actividad, realizada también por las nuevas generaciones de modelos, su vida y cuerpo cambiaron por completo.

El cuidado del cabello, otro secreto infalible de belleza de Adriana Lima

Además de una alimentación variada para la distribución de nutrientes a todas las partes del cuerpo, Adriana se centra específicamente en el añadido de brillo en su cabello por medio de mascarillas elaboradas a partir de ingredientes como el aguacate y aplicadas por medio de métodos brasileños como el “wrap” el cual consiste en envolver tu melena durante toda la noche en una toalla sujeta con pasadores y dejar reposar el activo colocado, para que por la mañana puedas ver un pelo lleno de un efecto radiante.

Tú, como Adriana, no dejes de seguir estos tips para atravesar por tu cuarta década de vida luciendo fresca y aparentando una edad menor a la que estés por cumplir.