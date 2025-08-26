¡No es el gym! Meryl Streep revela el secreto de su rutina para estar activa y saludable a sus 76 años y que copió de su abuela

La actriz se encuentra rodando la secuela de “El diablo viste a la moda” y es sorprendente ver que, luego de 20 años, Meryl Streep regresa a dar vida a Miranda Priestly con la misma intensidad que en el 2006.

El secreto de Meryl Streep: un consejo heredado

Meryl considera que la clave para mantenerse vitales a su edad consiste en dos cosas: alimentación y ejercicio físico. Pero no de la manera que estás pensando.

Solemos pensar que una dieta estricta, la restricción de ciertos alimentos y contar con una rutina de ejercicio que implique fuerza y cardio son la forma en que estaremos saludables; sin embargo, la filosofía de Meryl va en otro sentido.

Para la actriz, una vejez sana no implica verse más joven a una edad avanzada, sino vivir y disfrutar del día a día con un ritmo de vida saludable. En una entrevista reciente con O, The Oprah Magazine, la protagonista de “El diablo viste a la moda” contó que si es una mujer fuerte es gracias a sus antepasados, especialmente a su abuela: “Ella [su abuela] vivió hasta los 93 y no hacía ejercicio”. Así como lo lees, la abuela de Meryl fue una mujer que no hacía ejercicio ni practicaba ningún deporte, pero tuvo una larga y saludable vida.

Mery recuerda que su abuela “se mantenía ocupada, era bastante activa, y no creo que ahora lo seamos tanto”, mencionó en la entrevista, reconociendo que el estilo de vida de antaño nos obligaba a mantenernos activos y con una rutina cotidiana, más que una rutina de ejercicio.

Bienestar más allá de lo físico

Meryl reveló que, contrario a su personaje Madeline Ashton en “Death Becomes Her”, para ella no es vital aferrarse a la idea de la juventud eterna, sino vivir una vida en la que envejezca dignamente, reflexionando también sobre los estándares que la sociedad tiene actualmente y los cuales no pretende seguir, y apostar por tener una vida con bienestar natural.

Meryl Streep practica natación y otras actividades físicas para estar saludable. Getty Images

La actriz reconoce que practica actividades físicas como la natación, la cual le ayuda a meditar y trabajar su memoria. En una ocasión, compartiría con The Guardian que mientras nada trata de recordar el orden de sus películas para mantener activa su memoria; sin embargo, también confiesa que busca integrar el movimiento físico en sus actividades diarias. “Cuando tengo que hacer un papel que me exija esfuerzo físico, dejo de usar el ascensor y empiezo a subir las escaleras”, demostrándonos que esos hábitos son los que nos ayudan a marcar la diferencia en nuestra vida, teniendo mayor impacto que pasar horas matándonos en el gym.

La dieta también es un factor importante para ella y la salud del cuerpo; la actriz comparte que el secreto de una alimentación sana está en saber elegir buenos alimentos, especialmente en una época en la que consumimos de manera alarmante alimentos procesados. Para Meryl, la buena alimentación no se trata de perder peso, sino de saber qué estamos consumiendo.

Meryl Streep es una actriz que ha inspirado a generaciones por la exquisitez de sus interpretaciones; sin embargo, en esta ocasión nos regala un consejo muy sabio para invitarnos a reflexionar sobre cómo queremos llegar a la edad adulta. El secreto de su abuela debería ser nuestra inspiración para comenzar a implementar esta rutina en nuestra vida, siempre apostando por una vida saludable.