Scarlett Johansson se roba todas las miradas con un vestido impactante hecho con lentejuelas

Scarlett Johansson reafirmó una vez más que el estilo y sensualidad que la caracterizaron a lo largo de los años siguen intactos. Fue así cómo recientemente se robó las miradas de todos con un outfit espectacular confeccionado con lentejuelas.

Scarlett Johansson es conocida no solo por su talento actoral, sino también por su estilo de moda elegante y versátil. De hecho, a lo largo de su carrera, se consolidó como un ícono de estilo en la vida profesional y privada.

Para la premiere de su nueva, película Fly Me To The Moon, que se realizó en Berlín, Alemania, Scarlett Johansson asistió con un espectacular vestido de lentejuelas, que tenía pequeños cristales en color salmón y pedrería roja en los detalles.

En cuanto al make up, optó por un maquillaje sencillo con el que destacó sus labios gracias al lipstick rojo; y decidió llevar el pelo con ondas muy ligeras y raya en medio.

El escote del vestido de Scarlett Johansson

Los tipos de escote, como el del vestido que lució la actriz, en forma de corazón o de V, resultan muy favorecedores para estilizar la silueta.

Otro punto a favor fue que el vestido contaba con tirantes anchos, lo cual te hará sentir más cómoda, sexy y segura en todo momento.

Scarlett Johansson lucía simplemente espectacular Getty Images

Cuándo se estrenará la nueva película de Scarlett Johansson

Se espera que Fly Me To The Moon, la nueva película de la actriz con Channing Tatum, esté disponible en las salas de cines a partir del 12 de julio.

Según información del diario Daily Mail, “se trata de una comedia romántica que imagina a la NASA filmando un falso alunizaje como plan de respaldo en caso de que la misión Apollo 11 encuentre dificultades”.