10 cosas que hacer en Washington, DC este invierno (Con Mariah Carey en vivo)

¡La magia del invierno ha llegado a Washington, DC! En esta temporada, la ciudad se llena de luz, color y momentos especiales para disfrutar en familia o con amigos. Desde impresionantes espectáculos de luces hasta eventos únicos como el Desfile de Botes Navideños, DC tiene todo lo necesario para hacer de tu visita algo inolvidable. Si eres fanático de la música, incluso podrás cantar villancicos junto a artistas de renombre. Cada rincón de la ciudad ofrece algo especial que te hará vivir el espíritu navideño de una manera única.

Los 10 imperdibles invernales en Washington, DC

1. Brinda por la temporada

Durante el invierno, Washington, DC se llena de un ambiente festivo en bares y restaurantes. Lugares como Death Punch, Penn Social, Wunder Garten, Duke’s Grocery, Colada Shop y Westin City Center ofrecen un refugio perfecto para disfrutar de bebidas calientes y festivas. Puedes saborear ron caliente, vinos especiados, chocolate caliente y muchas otras opciones, ideales para entrar en calor. Además, no te pierdas las ofertas especiales y los eventos temporales que estos locales preparan para la temporada, convirtiéndose en los destinos ideales para relajarte y brindar por el invierno en la ciudad.

¡Los mejores lugares para brindar por la Nochebuena en DC!

2. Season’s Greenings – 28 de noviembre al 5 de enero de 2025

Este invierno, el Jardín Botánico de los Estados Unidos te invita a disfrutar de su exhibición Season’s Greenings, una celebración navideña que va más allá de las luces tradicionales. En esta edición, podrás admirar miles de nochebuenas, hermosas esculturas de puntos icónicos de DC hechas con plantas, un encantador circuito de trenes en miniatura y muchas otras sorpresas ecológicas. Lo mejor de todo es que la entrada es gratuita, ¡así que no te pierdas esta oportunidad de vivir una Navidad llena de verde y magia natural!

3. Semana de los Cocteles en DC – 29 de noviembre al 5 de diciembre

Si eres amante de la mixología, la Semana de los Cócteles en DC es una cita que no puedes perderte. Del 29 de noviembre al 5 de diciembre, docenas de restaurantes y bares de la ciudad se unen a esta celebración de la creatividad en la coctelería organizada por la Asociación Metropolitana de Restaurantes de Washington.

Los bartenders locales muestran sus mejores creaciones, desde cócteles innovadores hasta combinaciones audaces, y todo esto acompañado de platillos que explotan de sabor. Además, destilerías locales participan en este evento, ofreciendo una experiencia completa para los paladares más exigentes.

4. Desfile de Botes Navideños del Distrito – 7 de diciembre

El 7 de diciembre, el río Potomac se ilumina con el Desfile de Botes Navideños del Distrito, una tradición que no te puedes perder. Decenas de embarcaciones decoradas con luces y adornos navideños navegan desde el puerto de Alexandria, Virginia, hasta The Wharf, creando un espectáculo visual único.

Los desfiles de botes navideños, son toda una experiencia visual que tienes que ver en persona.

La entrada al evento es gratuita, y puedes disfrutar de actividades previas como degustaciones de bebidas invernales, encuentros con Santa Claus, y talleres para decorar adornos. El desfile comienza a las 6 p.m. y culmina con un espectacular show de fuegos artificiales a las 8 p.m., seguido de música en vivo hasta las 9 p.m. Una experiencia mágica para toda la familia.

5. Mariah Carey’s Christmas Time – 1 de diciembre

Si te encanta cantar “All I Want for Christmas is You”, no pierdas la oportunidad de hacerlo junto a la reina de la Navidad y miles de fans en el Capital One Arena. Reconocida como la artista femenina más vendida de todos los tiempos, con más de 200 millones de discos vendidos, Mariah Carey visitará 20 ciudades del país.

6. Show Navideño del Coro de Hombres Gays de Washington, DC – 7, 14 y 15 de diciembre

La temporada navideña se llena de magia y música con el Show Navideño del Coro de Hombres Gays de Washington, DC. En sus presentaciones, que tendrán lugar el 7, 14 y 15 de diciembre, podrás disfrutar de una espectacular mezcla de elfos bailando tap, un árbol de Navidad en movimiento, nieve y, por supuesto, los inolvidables clásicos navideños interpretados por el coro.

El programa incluirá canciones como “Sleigh Ride”, “Underneath the Tree” y “The 12 Rockin’ Days of Christmas”, con la participación del coro completo, solistas, los conjuntos de GMCW y el coro juvenil GenOUT. Un evento lleno de alegría, música y espíritu festivo para toda la familia.

7. Capital Hockey Classic – 12 de diciembre

Este invierno, la emoción de las grandes rivalidades deportivas se traslada al hielo con el Capital Hockey Classic en el Capital One Arena. El 14 de diciembre, los equipos de hockey del Ejército y la Marina se enfrentan en un emocionante partido que promete mucha acción y espíritu competitivo. Este evento, que se está convirtiendo en una nueva tradición en DC, también contará con la participación de los equipos de la División I del Ejército y Penn State. No te pierdas esta oportunidad de vivir una experiencia deportiva única y apoyar a estos valientes atletas mientras se enfrentan en el hielo. ¡Una noche llena de intensidad y camaradería militar!

8. Mercado Navideño de Downtown DC – 22 de noviembre al 23 de diciembre

El Mercado Navideño de Downtown DC celebra su 20º aniversario iluminando las calles de Penn Quarter y Chinatown con su encantadora decoración y luces festivas. Desde el 22 de noviembre hasta el 23 de diciembre, podrás disfrutar de este evento al aire libre, que se extiende por la calle F entre las calles 7 y 9, NW. Con entrada gratuita, el mercado ofrece una experiencia única para encontrar regalos artesanales, deliciosas comidas navideñas y un ambiente festivo que transforma el vecindario en un verdadero paraíso invernal. ¡Un plan perfecto para recorrer, comprar y disfrutar del espíritu navideño en el corazón de la ciudad!

9. ZooLights – 22 de noviembre al 4 de enero de 2025

¡Haz que la magia del invierno forme parte de tu tradición navideña con ZooLights en el Zoológico Nacional Smithsonian! Desde el 22 de noviembre hasta el 4 de enero, el zoológico se transforma en un país de maravillas invernales con luces LED ecológicas y coloridas linternas de animales.

Además de recorrer los senderos iluminados, podrás disfrutar de música en vivo, saborear deliciosos platillos invernales y hacer compras navideñas. La entrada cuesta solo $6 y se requiere un pase cronometrado para acceder al evento. Una experiencia encantadora para toda la familia que combina naturaleza, arte y el espíritu festivo. ¡No te lo pierdas!

10. Patinaje sobre hielo en DC

Pónte los patines y haz un triple axel por el Distrito en las populares pistas de patinaje sobre hielo del Jardín de Esculturas de la Galería Nacional de Arte, el Puerto de Washington en Georgetown, el Parque del Canal en Capitol Riverfront y The Wharf.

Washington, DC se transforma en un lugar mágico durante la temporada navideña, ofreciendo una amplia gama de experiencias únicas para disfrutar con amigos y familia. Desde exhibiciones deslumbrantes y desfiles festivos hasta espectáculos inolvidables y eventos exclusivos, la capital del país se convierte en un destino imperdible para vivir el espíritu de las fiestas.