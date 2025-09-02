De Anya Taylor-Joy a Salma Hayek: los hoteles favoritos de los famosos en Toronto

La ciudad de Toronto se convierte en una versión canadiense de Hollywood a partir del 4 de septiembre con el 50 aniversario del Festival Internacional de Cine TIFF. Y con la posibilidad de ver en vivo a las estrellas más importantes, personalmente, frente a frente y mucho más cerca que una pantalla de cine, investigamos quiénes, cuándo y exactamente dónde vamos a poder encontrarlos, para hacer posible la mejor Misión Imposible.

En el Distrito de Entretenimiento o Entertainment District está el cuartel central del festival TIFF de Toronto. Y a lo largo de cuatro cuadras de la calle King concentran la mayor atención. Ahí es donde se encuentran las salas de cine más importantes, entremezcladas entre bares y restaurantes como Luma, Lobster Burger y Vinny Restaurant & Vinyl Bar o DPRTMNT, que son los que cierran más tarde. Y como uno de los latinos que más veces estuvo en Toronto, Gael García Bernal presenta en el cine TIFF Lightbox de esa misma zona, el día lunes 8, la historia de ‘Magallanes’ con otro estilo de viaje por el mundo. Antes, el viernes 5 y en una función privada solo para invitados, fuera de la selección oficial, van a estar Diego Boneta y Al Pacino con la historia ‘Killing Castro’, sobre la época en que la mafia intentó matar a Fidel Castro. (El dato: fuera del horario de la función de gala, los turistas también pueden sacarse fotos en la alfombra roja de la entrada, como si hubieran estado en la lista de invitados, pero la entrada secreta por donde entran los famosos realmente está ubicada en el pasaje detrás del complejo, en Lane North King West John; es muy fácil reconocerla si es que ven estacionada una de las camionetas negras con vidrios polarizados que los transporta de un lado al otro).

A menos de cien metros, en el más lujoso Teatro Princesa de Gales o Princess of Wales, se pueden ver todavía más de cerca que las rojizas ‘maple leaf’ de los árboles, desde la calle King, la llegada a la alfombra roja de famosos como Matthew McConaughey y America Ferrera. Van a estar la misma noche del viernes 5, con ‘The Lost Bus’ sobre el drama de 22 niños atrapados en medio de un incendio forestal. Y al día siguiente, en la misma sala, podremos ver personalmente a otras latinas como Anya Taylor Joy y Salma Hayek de la mano de Chris Evans, interpretando incluso a otra estrella de cine en ‘Sacrifice’ (como sabemos que él ya NO toma más alcohol, habría que buscarlo en los sitios especializados como Zero Cocktail Bar y Sobr Market).

El domingo 7, en la dirección exacta de 100 Front St del histórico Hotel Fairmont Royal York (que había sido el edificio más alto cuando se inauguró en 1929), van a llegar por separado Guillermo Del Toro, Jodie Foster, Brendan Fraser, Catherine O’Hara y Channing Tatum para recibir los premios homenaje TIFF Tribute Awards, como un buen anticipo de las próximas nominaciones al Oscar. El hotel también cuenta con una entrada que muy pocos conocen, desde la estación central Unión Station, en un túnel que los conecta (una vez adentro, muy bien vestidos de gala, sin llamar la atención ni sacar fotos, cualquiera puede subir en el ascensor con alguno de ellos, sin los guardaespaldas que se quedan en la puerta).

Hotel Fairmont Royal York Especial

Muy pocos se atreverían al vértigo de la atracción EdgeWalk, caminando con manos libres y la única protección de un arnés, por la cornisa de la Torre CN a 553 metros de altura, como Dwayne Johnson. Pero siendo un acceso público, es otra buena excusa para mezclar turismo con la acción de un famoso como The Rock, que estrena la historia del luchador de MMA Mark Kerr en ‘The Smashing Machine’. En ese mismo lugar también suelen cenar los más conocidos en el Restaurante 360, en lo más alto del rascacielos, al puro estilo Bruce Wayne, como Cillian Murphy, que presenta la nueva producción de Netflix ‘Steve’.

CN Tower Especial

Los hoteles más lujosos en Toronto son el Shangri-La Toronto o el Ritz Carlton, pero el Sutton Place Hotel es donde los periodistas solemos organizar la mayoría de nuestras entrevistas porque este año incluso lo eligieron para la sede de la sala de prensa. Es donde puede llegar a pasar Scarlett Johansson para hablar sobre el gran debut como directora con la comedia ‘Eleanor The Great’, sobre una mujer de 95 años que le hace creer a un periodista que ella sobrevivió al Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, contando las historias que realmente había vivido una amiga que falleció antes.

Por supuesto, también hay sitios que conocen mucho mejor los actores que nacieron en Canadá, como el artístico Royal Ontario Museum (ROM) con más de 18 millones de obras de arte y la nueva exhibición de pinturas “Santos, Pecadores y Amantes”, donde además van a inaugurar una muestra especial de Tiburones en el 50 aniversario de la superproducción de Steven Spielberg ‘Jaws’, justo después del Festival de Cine TIFF. Y como buen canadiense, aunque esta vez no aparece en la pantalla, Ryan Reynolds va a estar en la ciudad como el productor del documental sobre el compatriota ‘John Candy: I Like Me’.

Toronto y las mejores opciones para hospedarse. Especial

Muy cerca, en la misma zona de Yorkville, incluso es buena idea visitar la escuela Jesse Ketchum Junior donde Keanu Reeves había estudiado. Siempre está la esperanza de que él los visite después de estrenar ‘Good Fortune’, aunque la buena fortuna hubiera sido estudiar en la misma clase que él.

Escuela Jesse Ketchum Junior donde Keanu Reeves. Especial

Siendo Yorkville la zona más lujosa de Toronto, la avenida Bloor Street suele ser también el mejor escape de los famosos que les gusta la cocina canadiense o francesa, hasta la más exótica de Nueva Zelandia, como el Restaurante Hemingway’s, elegido entre las estrellas por los cuatro pisos diferentes y una terraza abierta al aire libre todo el año. Los actores británicos prefieren un tradicional pub como el ‘fish and chips’ en ‘The Oxley’, aunque está la opción japonesa de cenar afuera o en una cabaña privada de Kasa Moto.

Muy cerca, se encuentra el centro de compras CF Toronto Eaton Centre, donde seguramente irá Angelina Jolie, de shopping, antes de estrenar el sábado 7, ‘Couture’, sobre una cineasta norteamericana, en medio de la semana de la moda de París.

CF Toronto Eaton Centre, donde seguramente irá Angelina Jolie, de shopping. Esopecial

El Distrito de Destilería en el preservado barrio de la era victoriana es donde suele ir también Russell Crowe porque ahí mismo filmó ‘Cinderella Man’, en el mismo lugar donde también llegaron a filmar más de 1600 producciones de cine como el musical de ‘Chicago’ o ‘X-Men’. Esta vez, Russell estrena con Rami Malek el drama histórico ‘Nuremberg’, sobre el juicio de los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial.

Entre los más secretos lugares está el club ultraprivado Oasis Aqualounge, donde se entremezclan shows en vivo de alto nivel sexual con una piscina al aire libre, donde el traje de baño es opcional. Con cierto parecido a la Mansión Playboy, se permite casi todo, menos cámaras de fotos (ni nombrar a nadie que vaya, claro). Y como sería muy difícil verlos, tal vez sería perfecto para los personajes en la ficción de Miles Teller y Elizabeth Olsen en ‘Eternity’, porque interpretan la historia de unas almas fantasmas que tienen que decidir con qué amor de su vida quieren vivir el resto de la eternidad.

Para terminar, la sala VIP del aeropuerto Plaza Premium Lounge también es la mejor excusa para cruzarse con los actores, mucho más relajados, al momento de irse del festival (cuesta menos de 50 dólares el acceso público). Y como Kirsten Dunst y Seth Rogen estrenan el fin de semana ‘Roofman’ y ‘Good Fortune’, la mejor oportunidad sería verlos en el horario de los vuelos directos del lunes, como el de las cinco de la tarde a Los Ángeles y el de las once de la mañana a Nueva York. Después de todo... ¿A quién no le gustaría vivir la ficción de ‘Good Fortune’ intercambiando el cuerpo con algún actor de Hollywood, con el glamour de pasear por los mejores lugares de Toronto?