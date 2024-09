Descubre Tailandia: el destino perfecto con playas paradisíacas, cultura milenaria y gastronomía exótica

¿Qué tienen en común Kate Moss, Naomi Campbell o Tyra Banks? Pues que todas pasan sus vacaciones en Tailandia. Más allá de sus exóticas playas, con sus divinos resorts y paisajes de ensueño, este destino, adorado por muchos famosos, ofrece una experiencia cultural y gastronómica que no debes perderte.

Este mes te compartimos la experiencia que puedes vivir en dos de los hoteles de la cadena Four Seasons, en los que puedes hospedarte para hacer de tu visita a este destino una experiencia única. Primero, aprovecha que hasta finales de este año los mexicanos no necesitarán visa, así que ve planeando tu viaje. Una manera directa para llegar a este destino desde México es viajar por Air Canada a Vancouver, y desde ahí tomar un vuelo de 15 horas y sin escalas a Tailandia.

Tailandia está lleno de templos, cultura y escenarios magníficos. Organiza tu viaje y regálate una experiencia que será inolvidable.

1) Bangkok

Una de las mejores opciones una vez que llegas es el Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River. Al entrar, el paisaje quitará el aliento. Se trata de un hotel diseñado por JeanMichel Gathy, con un estilo inspirado en el río Chao Phraya, al que se tiene una privilegiada vista desde algunas de sus 299 habitaciones. Dispone de una excelente selección de restaurantes entre los que están Yu Ting Yuan y The Brasserie.

Ambos son de las mejores opciones gastronómicas de la ciudad. Para desayunar puedes hacerlo en el Madelaine, y para tomar unos drinks se encuentra el famoso BKK Social Club. Además, tiene una galería manejada por el Museo de Arte Contemporáneo de Bangkok. No cabe duda que es un paraíso en medio de la ciudad.

Explora los templos a las orillas del río Chao Phraya, un centro comercial de lujo y lo local, como la Galería 199 o alguno de los merca - dos en los que encontrarás gran variedad de artículos a un superprecio. Cortesía

Arte y cultura

Las experiencias culturales que no te puedes perder incluyen visitar los sitios emblemáticos de la historia de Tailandia, como el Palacio Real y el templo del Buda acostado. Puedes sumergirte en la ciudad entre los mercados, el barrio chino, las galerías y pasear en lancha por el río mientras disfrutas del atardecer. Uno de los medios de transporte más divertidos y clásicos es el famoso Tuk Tuk, que llena la ciudad con sus luces de noche y sus colores de día.

2) Chiang Mai

Ya que has llegado tan lejos, debes aprovechar para hacer un vuelo corto a Chiang Mai, una de las provincias de Tailandia en la que puedes estar cerca de los elefantes, el animal sagrado de la cultura tailandesa. Aquí se encuentra el hotel Four Seasons Chiang Mai, que tiene spa y un restaurante en el que puedes tomar clases de cocina. El hotel te organiza experiencias como visitar un santuario de elefantes, donde podrás, incluso, acariciarlos, darles de comer y bañarte con ellos.

Hospédate en una villa con alberca privada, y visita a los elefantes en su hábitat. Cortesía

Deleite culinario

Sin duda, sumergirse en los sabores de la cocina tradicional tailandesa es una experiencia cultural imperdible. En Four Seasons Chiang Mai gozarás platillos exquisitos creados por los mejores chefs del mundo, con ingredientes de la granja a tu mesa, en escenarios maravillosos y con el mejor servicio.