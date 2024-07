¿Viajas a París? Estos son los museos que no te puedes perder

Si has tenido la suerte de planificar un viaje a la Ciudad de las Luces, París, sin duda tienes una agenda repleta de lugares emblemáticos que visitar. Desde los imponentes monumentos que adornan las calles hasta los rincones más encantadores de la ciudad, París ofrece una experiencia cultural y artística inigualable.

La experiencia de Leonor C. Parra, consultora de arte y diseñadora de interiores, se ha llevado a cabo desde la dirección de su propia galería de arte, pasando por Carré Latin (el festival creado por ella) hasta la concepción de interiores para coleccionistas. Cada uno de sus movimientos crea expectativa. Conocida en su círculo como “Madame Amérique Latine” por su compromiso con la promoción de la escena artística de la región, esta emprendedora de corazón, orgullosa de su trayectoria polifacética, Leonor nos habla de sus museos preferidos y sus obras fetiches en París.

Además de los evidentes como el Museo del Louvre, el Centre Pompidou o el Musée d’Orsay, a los que hay que ir sí o sí, estos son algunos de sus lugares preferidos de la Ciudad Luz. ¡Toma nota para tu próxima visita!

París: Museos imprescindibles

Musée d’Art Moderne

Dedicado a los grandes movimientos artísticos de vanguardia, este museo alberga obras maestras del siglo XX. Su colección incluye la sala dedicada a La Danza de Matisse, una de las favoritas de Leonor. “Me encanta por la sala dedicada a La Danza de Matisse y por su magnífica colección permanente; no sé contar las horas que he pasado en ellas”.

11 Avenue du Président Wilson, 75116 París

@museedartmodernedeparis

🏛 #patrimoineMW #museumweek Le bâtiment du MAM Paris est construit en 1937 à l'occasion de l'Exposition Internationale des Arts et Techniques. Le bâtiment accueille aujourd'hui le Palais de Tokyo dans l'aile Ouest et le MAM à l'Est.



📷 Fabrice Gaboriau

📷 Pierre Antoine pic.twitter.com/6P2kEL1MlT — MAM (@MAM) June 10, 2023

Musée de l’Orangerie

Situado al borde del Jardín de las Tullerías, este museo fue inaugurado en 1921 para aprovechar la luz natural. Destaca por las impresionantes salas con las Ninfeas de Claude Monet, proporcionando un refugio de paz en la bulliciosa ciudad. “Me encanta por la majestuosidad de las dos salas tapizadas por las Ninfeas de Claude Monet, uno de mis lugares preferidos en París, sobre todo cuando necesito alejarme del ‘mundanal ruido’ pues en ellas se respira paz absoluta”.

Jardin Tuileries, 75001 París

@museeorangerie

#VR - Lors de votre visite au musée, ne manquez pas l’expérience en réalité virtuelle "Claude Monet, l’obsession des Nymphéas", de retour à l'Orangerie après avoir été présentée dans de nombreux lieux culturels et festivals à l’international !

Infos/Résa : https://t.co/mgAWu2ceSC pic.twitter.com/W5rhFguUbR — Musée de l'Orangerie (@MuseeOrangerie) June 15, 2024

Palais de Tokyo

Centro de arte contemporáneo más importante de Europa, dedicado a la producción artística actual. Conocido por sus diversas y vanguardistas exposiciones, también alberga una librería muy apreciada por Leonor. “Me encanta por la apertura y diversidad de sus exposiciones. Además, he participado en múltiples oportunidades en la asociación de Amigos del Palais de Tokyo, que cuenta con una programación maravillosa que nos permite descubrir la burbujeante escena artística de la ciudad. Es esta complicidad lo que hace que en sus salas o en su librería (una de mis favoritas en París) yo me sienta como en casa”.

13 Avenue du Président Wilson, 75116 París

@palaisdetokyo

Disfruta de París como una auténtica francesa con esta guía especial. Getty Images

La Cité de l’Architecture et du Patrimoine

Este museo abarca 22,000 m² dedicados enteramente a la arquitectura, exhibiendo desde moldes a tamaño natural hasta maquetas de arquitectura moderna. Abierto desde 2007, es una referencia mundial en la exposición de arquitectura. “Es un deleite recorrerlo ya que en sus salas podemos explorar más de 1,000 años de historia de la arquitectura, desde la Edad Media a nuestros días. Admito que, siendo arquitecta, siento una fascinación especial por sus exposiciones”.

1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 París

@citedelarchitecture

La Fondation Vuitton

Conocida por la alta calidad de sus exposiciones y su impresionante arquitectura, esta fundación es actualmente hogar de la exposición “MATISSE, el Atelier Rojo”. La edificación, diseñada por Frank Gehry, se asemeja a un barco anclado en medio del Jardin d’Acclimatation. “Me encanta por la calidad de sus exposiciones y la curaduría impecable; además, no puedo dejar de lado la belleza de la edificación que asemeja un barco anclado en medio del Jardin d’Acclimatation, concebido por el connotado arquitecto Frank Gehry”.

8 Avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, 75116 París

@fondationlv

Musée des Arts Décoratifs

Este museo posee una de las colecciones más importantes de artes decorativas en el mundo, desde mobiliario y joyería hasta juguetes y publicidad. Su vasta colección abarca desde la Edad Media hasta nuestros días, destacando la armonía entre belleza y funcionalidad. “Me encanta por la diversidad de sus exposiciones, que en raras ocasiones dejo pasar, pero sobre todo la del verano. Desde que vivo en París, una de mis actividades preferidas en esta estación es la visita de la exposición del momento; este año, como de costumbre, no me pienso perder ‘La naissance des grands magasins’ (El nacimiento de los Grandes Almacenes). Los grandes almacenes… otro de mis lugares preferidos en París, sobre todo Le Bon Marché, pero bueno, eso será objeto de una lista diferente”.

107 Rue de Rivoli, 75001 París

@madparis

Ce 29/06, pour la #JournéeMondiale du #design, (re)découvrez le parcours moderne et contemporain du musée des Arts décoratifs qui jusqu'au 10/11 accueille des pièces emblématiques de nos collections mode et bijoux.



Parcours #ModeBijouxDesign 👉 https://t.co/d40LPVKTTt pic.twitter.com/S8tuzoVyEA — MAD Paris (@madparisfr) June 29, 2024

Sin duda alguna, París es el museo a cielo abierto más grande que existe; cada avenida, cada calle, cada edificio, cada rincón de la ciudad tiene una gran historia que contar. Si La Ciudad de las Luces es tu próximo destino, no te pierdas nuestras recomendaciones.