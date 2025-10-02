Las vacaciones en familia que tus hijos recordarán para siempre

Las primeras vacaciones con los hijos, un cumpleaños que merece celebrarse en grande o una escapada a la playa con tus pequeños que rompa la rutina: hay viajes que marcan la infancia y se convierten en recuerdos imborrables. Para vivir uno de esos momentos inolvidables, Family Selection at Grand Palladium Hotels & Resorts ofrece una experiencia de lujo familiar en algunos de los destinos más hermosos de México: Costa Mujeres, Cancún; Riviera Maya y Vallarta.

Aquí, cada miembro de la familia encuentra su lugar ideal: los niños se convierten en protagonistas de su propia aventura, mientras los adultos redescubren el placer de relajarse, sabiendo que todo está cuidadosamente pensado para el bienestar de todos.

En este concepto exclusivo, los más pequeños—reconocidos como Family Bosses—reciben un trato tan especial como merecen: desde un kit de bienvenida personalizado según su edad, hasta clubs infantiles divididos por etapas para que cada actividad conecte con su mundo.

Mientras tanto, toda la familia disfruta de beneficios diseñados para una experiencia sin preocupaciones:

Check-in y check-out en lounge privado

Room service 24 horas y minibar resurtido diariamente

Servicio de Family Host dedicado

dedicado Espacios exclusivos como restaurantes, piscina y bares

Acceso total a instalaciones de los otros hoteles dentro del resort de Costa Mujeres, Riviera Maya y Vallarta: restaurantes, albercas, actividades, clubes, áreas deportivas

¡Y un plus irresistible! Hasta dos menores de 17 años se hospedan gratis por habitación familiar (ocupación cuádruple)

Diversión, de sol a sol

Los días en Family Selection at Grand Palladium Hotels & Resorts transcurren entre juegos, talleres, retos y espectáculos pensados para estimular la creatividad y el juego colaborativo en Baby Club, Kids Club y Junior Club. Espacios como The Nest hacen de cada comida un momento divertido y relajado, con opciones pensadas para todos los gustos.

Y cuando cae la tarde… la diversión continúa.

Alta gastronomía para todos (y momentos de glamour para los adultos)

El placer de comer bien también forma parte de las vacaciones memorables. En Family Selection at Grand Palladium Hotels and Resorts, la propuesta culinaria es tan diversa como deliciosa: desde snacks en la alberca y estaciones de helados que puedes encontrar a la mano es el área de piscinas y playa hasta restaurantes a la carta con sabores del mundo y menús adaptados a los más pequeños.

Para quienes buscan experiencias más refinadas, hay opciones con costo adicional como Bravo Dinner & Dance en Riviera Maya, una cena diferentes happenings, o una escapada nocturna para los padres en el sofisticado CHIC Cabaret & Restaurant, disponible en TRS Coral Hotel (Costa Mujeres) y TRS Yucatan Hotel (Riviera Maya) donde disfrutarán de un delicioso show, una cena espectacular.

¿Listos para empacar?