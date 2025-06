Vacaciones de Verano: disfruta Washington, DC al aire libre y conoce el plan perfecto para el 4 de julio

Por Mariana Mijares. Cuando llega el verano, Washington, DC despliega su mejor versión al aire libre. Con ríos navegables, parques nacionales, senderos, jardines históricos y un sinfín de actividades gratuitas y familiares, este destino se convierte en un escenario ideal para vivir una temporada activa y memorable.

Y si hay una fecha que condensa todo el espíritu de la capital, es el 4 de julio. En ninguna otra ciudad del país se celebra el Día de la Independencia con tanta historia, simbolismo y energía. El sonido de los tambores, los conciertos gratuitos, los partidos de béisbol y, por supuesto, el espectáculo de fuegos artificiales iluminando el National Mall, harán de este día un viaje inolvidable.

Aventuras veraniegas en kayak, bote y más

Los ríos Potomac y Anacostia ofrecen una de las mejores postales del verano en Washington, DC. Además de ser escenarios icónicos, se han convertido en centros de recreación con una gran variedad de actividades acuáticas al aire libre. En el Key Bridge Boathouse puedes alquilar kayaks, canoas o tablas de remo y recorrer el río Potomac con vistas al Monumento a Washington o el Kennedy Center.

Joshua Cogan

Otra experiencia que vale la pena es navegar en los clásicos botes cisne del Tidal Basin, mientras contemplas el Jefferson Memorial.

En The Wharf y el Capitol Riverfront, encontrarás paseos fluviales con actividades como cruceros turísticos, cenas flotantes, clases de remo y hasta pedal boats.

El paseo marítimo de Georgetown también es una joya del verano: puedes rentar un bote, comer junto al río o relajarte viendo a los niños jugar en las fuentes interactivas.

Parques, senderos y aventuras al aire libre

Washington, DC cuenta con una impresionante red de parques y senderos para explorar sin costo alguno. Por ejemplo, Rock Creek Park, que incluye más de 48 kilómetros de caminos para caminar, trotar o andar en bici, es un oasis verde en medio de la ciudad. A eso se suman rutas como el Capital Crescent Trail o el Anacostia Riverwalk Trail, que serpentean junto a los ríos y ofrecen espacios para hacer ejercicio, andar en bici o relajarse.

Otro punto imperdible es Theodore Roosevelt Island, una isla parque a la que se llega por un puente peatonal y que permite pasear entre humedales y bosques sin salir de la ciudad.

Para aprender más de la biodiversidad, no te pierdas el Arboreto Nacional, con bonsáis, azaleas y hasta columnas del Capitolio original rodeadas de jardines.

Robert Urteaga

Experiencias gratuitas en espacios únicos

Washington, DC es una ciudad que celebra el arte y la historia ¡sin costo! Y lo hace también al aire libre, convirtiendo sus espacios públicos en verdaderos escenarios culturales. Por ejemplo, la Galería Nacional de Arte ofrece un Jardín de Esculturas con obras de Lichtenstein y Calder, mientras que parques como Meridian Hill o Kenilworth Aquatic Gardens invitan a hacer picnic o contemplar las flores.

Muchos senderos, como el del canal C&O, permiten conectar con la historia del país mientras recorres la ciudad en bicicleta.

Además, puedes visitar otros dos recintos gratuitos. El Smithsonian National Zoo, que alberga más de 2,200 animales de casi 400 especies, incluidos los carismáticos pandas Bao Li y Qing Bao, es un espacio que combina conservación, ciencia y educación para inspirar a nuevas generaciones.

Robert Urteaga

A la par, el Museo Nacional de Historia Americana (National Museum of American History) resguarda íconos del pasado estadounidense y presenta exposiciones como Food: Transforming the American Table, que invita a reflexionar sobre cómo la comida ha transformado la cultura y estilo de vida.

Robert Urteaga

Agenda el Jazz in the Garden, evento que combina música en vivo con un ambiente relajado. Este ciclo de conciertos gratuitos se lleva a cabo los viernes, del 23 de mayo al 11 de julio (excepto el 4 de julio), en el encantador Sculpture Garden. La programación incluye desde jazz y R&B hasta fusiones latinas, creando una experiencia musical diversa y vibrante. Debido a su alta demanda, el acceso se organiza mediante una lotería que abre cada lunes a las 10 a.m. y cierra el viernes al mediodía, una semana antes de cada evento. Si resultas seleccionado, puedes registrar hasta cuatro pases. También hay un número limitado de entradas disponibles el mismo día, a partir de las 5 p.m., en los accesos al jardín.

Cómo celebrar el 4 de julio en Washington, DC

Pocas ciudades de Estados Unidos celebran el Día de la Independencia como Washington, DC. Ver los fuegos artificiales iluminando los monumentos nacionales es una experiencia inolvidable, pero hay otras maneras de vivir este día al máximo. Aquí algunas ideas:

Fuegos artificiales en un lugar emblemático

El espectáculo de fuegos artificiales sobre el National Mall es el momento cumbre del 4 de julio. Puedes disfrutarlos desde el Lincoln Memorial, el Capitolio, los escalones del Jefferson Memorial o incluso desde un barco en el Potomac.

Otra alternativa inolvidable es reservar en una de las muchas azoteas con vista panorámica, como VUE, The Graham o The Watergate, que ofrecen paquetes especiales con cenas, música y cocteles.

Disfruta del concierto “A Capitol Fourth”

Cada año, PBS transmite “A Capitol Fourth”, un concierto gratuito en vivo desde el Capitolio con artistas reconocidos, bandas militares y coros patrióticos. Puedes verlo desde casa o en persona (llegando con tiempo). Es una forma emocionante de arrancar la celebración nacional antes del gran espectáculo nocturno.

Vive el espíritu histórico en Mount Vernon y los Archivos Nacionales

Mount Vernon, la casa de George Washington, ofrece eventos especiales, visitas guiadas y un recorrido por sus jardines. También puedes asistir a la celebración frente a los Archivos Nacionales, firmar una copia de la Declaración de Independencia y ser recibido por actores interpretando a los mismísimos George y Martha Washington. Sin duda una manera diferente de conectar con la historia.

Combina gastronomía, deporte y más

Comienza el día con un partido de béisbol en el Nationals Park (este año los Washington Nationals se enfrentarán a los Boston Red Sox a las 11:05 a.m.), luego camina por el Capitol Riverfront o haz un picnic en uno de sus parques.

Disfruta del concierto “A Capitol Fourth”

Cada año, PBS transmite “A Capitol Fourth”, un concierto gratuito en vivo desde el Capitolio con artistas reconocidos, bandas militares y coros patrióticos. Puedes verlo desde casa o en persona (llegando con tiempo). Es una forma emocionante de arrancar la celebración nacional antes del gran espectáculo nocturno.

Vive el espíritu histórico en Mount Vernon y los Archivos Nacionales

Mount Vernon, la casa de George Washington, ofrece eventos especiales, visitas guiadas y un recorrido por sus jardines. También puedes asistir a la celebración frente a los Archivos Nacionales, firmar una copia de la Declaración de Independencia y ser recibido por actores interpretando a los mismísimos George y Martha Washington. Sin duda una manera diferente de conectar con la historia.

Combina gastronomía, deporte y más

Comienza el día con un partido de béisbol en el Nationals Park (este año los Washington Nationals se enfrentarán a los Boston Red Sox a las 11:05 a.m.), luego camina por el Capitol Riverfront o haz un picnic en uno de sus parques.

Después, cena junto al río en el puerto de Georgetown en lugares como Tony & Joe’s o Sequoia, y cierra la noche viendo los fuegos artificiales reflejarse en el agua. No hay mejor manera de cerrar el 4 de julio que combinando historia, música y gastronomía en una ciudad que celebra la independencia como ninguna otra.

*Producido en colaboración con Washington, DC y Visit the USA

Encuentra más inspiración en:

https://washington.org/es/