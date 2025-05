Washington, DC te invita a disfrutar el verano con esta guía de actividades

Por Mariana Mijares. En verano, Washington, DC invita a disfrutar de actividades que celebran la historia, la cultura y la diversión al aire libre. Entre museos gratuitos y monumentos imponentes, rooftops con increíbles vistas, festivales de música, cine o anime, y hasta una gastronomía reconocida por la Guía Michelin, la capital de Estados Unidos te llevará a vivir un verano emocionante y diverso.

Espacios al aire libre y picnics con vista

Comienza el día explorando el National Mall, el vasto corredor verde flanqueado por museos e íconos como el Washington Monument y el Jefferson Memorial. Además de tomar decenas de fotos y conocer la historia del país, es un espacio perfecto para hacer una caminata relajada, rentar una bici o hacer un picnic con vistas monumentales.

Disfruta el pulmón verde de Rock Creek Park, perfecto para desconectarte entre senderos sombreados, zonas para correr y hasta un planetario escondido entre árboles. Junto al río Potomac, el área de The Wharf ofrece un paseo junto al río Potomac con terrazas, muelles, conciertos gratuitos y recorridos en bote.

Visita también el Georgetown Waterfront Park, una joya frente al agua donde podrás rentar kayaks, canoas o tomar una clase de remo o simplemente sentarte a ver el atardecer.

Museos diversos y gratuitos

Uno de los grandes diferenciadores de Washington, DC es que la mayoría de sus museos son gratuitos, gracias al Instituto Smithsonian.

Puedes comenzar por el Smithsonian’s National Museum of American History, donde verás desde el sombrero de copa de Abraham Lincoln hasta las zapatillas rojas de Dorothy, la protagonista de El Mago de Oz.

O bien, dejarte sorprender por la riqueza del National Museum of African American History (Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana) o el National Museum of Women in the Arts (NMWA), el primer museo del mundo dedicado exclusivamente a defender a las mujeres a través de las artes.

En la Galería Nacional de Arte podrás admirar obras maestras clásicas de Monet y Da Vinci o arte moderno de artistas como Rothko o Calder.

El Hirshhorn Museum and Sculpture Garden incluye hermosos jardines perfectos para disfrutar del clima; mientras que el primer museo de arte moderno de Estados Unidos: la Phillips Collection, reúne obras de Renoir y Rothko, Bonnard y O’Keeffe, van Gogh y más.

Durante todo el verano muchos museos ofrecen actividades especiales, proyecciones, charlas y exhibiciones temporales, así que revisa el calendario de actividades.

Eventos y festivales: cultura viva

El verano en Washington, DC es sinónimo de festivales que celebran música, danza, gastronomía y diversidad cultural. Uno de los imperdibles es el Festival de Folklore del Smithsonian (2 al 7 de julio), que transforma el National Mall en una vitrina de tradiciones del mundo, con exhibiciones de artesanía, música en vivo y demostraciones de cocina.

Del 27 al 31 de agosto, hay que agendar el DC JazzFest, con varios eventos gratuitos y escenarios junto al río o conciertos con grandes nombres como Branford Marsalis, Ron Carter y Eddie Palmieri.

Para los cinéfilos, el festival DC/DOX (12 al 15 de junio) incluye documentales y conversaciones con el talento detrás de ellos.

También hay espacio para lo inusual: el Broccoli Festival en Navy Yard celebra no sólo la música sino también la cultura y la comunidad, mientras que Otakon (8-10 de agosto) es una colorida convención de anime, y cultura pop asiática que incluye concursos de cosplay, obras de teatro y hasta mesas redondas con superhéroes de historietas.

Rooftops, entre cocteles y vistas panorámicas

No hay mejor forma de terminar un día de verano que con un coctel en mano y una vista espectacular de la ciudad. Washington, DC presume una colección impresionante de bares y restaurantes que combinan diseño, buena comida y panorámicas notorias.

Entre los más populares está Smoke & Mirrors, con una vista directa al Capitolio y un menú que incluye cócteles de autor y tapas sofisticadas.

Para una vibra náutica, Whisky Charlie en The Wharf es ideal para contemplar el atardecer, mientras que VUE, en la azotea del Hotel Washington, regala una de las mejores vistas a la Casa Blanca.

Para algo diferente, Lucha Rosa (oasis en la azotea del hotel Moxy) rinde homenaje a la lucha libre mexicana con tacos, 130 variedades de tequila y mezcal y un diseño colorido; o el Techo, una “casa del árbol para adultos” con comida callejera mexicana y ambiente relajado.

A la par, Moonraker, en el Hotel Pendry, cautiva con cocina de inspiración japonesa, whisky japonés y hermosas panorámicas vistas de The Wharf y Washington Channel.

Gastronomía: estrellas Michelin y sabores globales

Washington, DC ha ganado cada vez más prestigio gastronómico gracias a sus innovadores chefs y a su diversidad culinaria.

La Capital incluye una escena llena de propuestas que combinan sabor, diseño y creatividad, además de los food markets, como el de Union Market y Eastern Market. Anímate a probar el omakase de 12 o 17 platos en Sushi by Bou; o la cocina japonesa de autor en Perry’s, dirigido por la galardonada chef Masako Morishita, quien recibió el Premio James Beard 2024 a la Chef Emergente y el reconocimiento de la asociación de restaurantes del área de DC como Estrella Culinaria Emergente del Año.

Taller at El Muelle, del chef con estrella Michelin Nicholas Stefanelli, es un tributo a la cocina italiana con bar, restaurante y terraza al estilo romano. Disfruta de vistas espectaculares, cócteles de temporada y fogatas invernales.

En agosto, la Restaurant Week (Semana del Restaurante) invita a probar menús especiales (lunch / brunch $25 y cena $40 o $55) en algunos de los mejores restaurantes, lo cual es perfecto para disfrutar sin gastar de más.

El 4 de julio: una celebración como ninguna otra

Si hay una fecha emblemática para visitar Washington, DC cada verano, es sin duda el 4 de julio, el Día de la Independencia. Celebrar esta fecha en la capital del país es una experiencia única: durante el día puedes disfrutar del desfile patriótico que recorre Constitution Avenue, actividades culturales, presentaciones musicales y picnics en los parques.

Sin duda, el momento más esperado llega al anochecer, cuando los fuegos artificiales iluminan el cielo sobre el río Potomac y el National Mall.

Ya sea que los veas desde los escalones del Lincoln Memorial, desde un rooftop con coctel en mano o a bordo de una embarcación en el río, este será un espectáculo que no olvidarás.

Colorful fireworks at Washington DC, capital city of United States of America. Celebrating Independence Day, 4th of July Toshe_O/Getty Images

