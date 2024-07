5 razones por las que te conviene usar bloqueador solar todos los días

El protector solar no solo es un elemento clave para los días de playa , también es un producto que puedes usar todos los días para cuidar tu piel y retrasar la aparición de los signos de la edad. Aquí te contamos acerca de 5 razones por las cuales te conviene usarlo a diario.

Evita el envejecimiento prematuro: los rayos UV son responsables de aproximadamente el 90% de los signos visibles de envejecimiento en la piel, como arrugas, líneas finas y manchas oscuras.

El uso diario de bloqueador solar ayuda a proteger la piel de estos efectos dañinos. Según un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology, las personas que usaron bloqueador solar regularmente mostraron un 24% menos de envejecimiento cutáneo en comparación con aquellos que no lo usaron .

Reducción del riesgo de cáncer de piel: la exposición diaria a los rayos UV, incluso en días nublados o a través de las ventanas, puede aumentar el riesgo de cáncer de piel. El uso constante de bloqueador solar ayuda a reducir este riesgo al proteger la piel de los daños acumulativos causados por el sol.

La Skin Cancer Foundation recomienda el uso diario de bloqueador solar como una de las medidas más efectivas para prevenir el cáncer de piel.

Prevención de manchitas: usar todos los días bloqueador solar ayuda a prevenir la formación de manchas oscuras y áreas de hiperpigmentación causadas por la exposición al sol, manteniendo un tono de piel más uniforme.

Usa bloqueador solar todos los días, tu piel te lo agradecerá Getty Images

Estudios de la American Academy of Dermatology indican que el aplicar de manera regular bloqueador solar puede reducir significativamente la aparición de manchas oscuras .

Mejora la apariencia de la piel: muchos bloqueadores solares modernos contienen ingredientes hidratantes y nutrientes que ayudan a mantener la piel hidratada y fortalecen la barrera cutánea.

El bloqueador solar protege la piel no solo de los rayos UV, sino también de otros factores ambientales dañinos como la contaminación y los radicales libres.