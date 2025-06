7 cortes de bob cortos que rejuvenecen y estarán de moda todo el 2025

Si estás pensando en un cambio de look para este 2025, el corte bob corto sigue siendo el rey absoluto del estilo. ¿La razón? Es fresco, elegante, versátil y tiene el poder mágico de rejuvenecer el rostro. Lo hemos visto en celebridades, influencers y pasarelas… y no, no va a ninguna parte. Este nuevo año, se transforma en versiones aún más atrevidas, minimalistas y favorecedoras.

Aquí te cuento cuáles son los 7 cortes de bob cortos que dominarán las tendencias del 2025 y que vas a querer llevar cuanto antes.

1. French bob con textura natural

Este corte llegó para quedarse porque es chic, parisino y muy relajado. Va justo por debajo de las orejas y se lleva con ondas suaves, sin necesidad de alaciadora. Si amas ese efecto “me peiné con los dedos”, este estilo es para ti. Combina perfecto con fleco desfilado o abierto.

2. Mini bob recto

Es la versión más pulida y geométrica, se lleva con líneas definidas, justo al nivel del mentón. Es ideal si te gusta el estilo minimalista o sofisticado. ¡Luce increíble con pelo lacio y raya al medio!

3. Micro bob con flequillo baby

Sí, es corto, muy corto… y perfecto para las valientes, suele quedar arriba del mentón y se combina con un flequillo baby bangs que da un aire retro, pero ultra moderno.

4. Bob italiano

El favorito de las fashionistas y es que este corte se lleva justo por debajo de la mandíbula, con capas suaves que dan movimiento. Lo mejor es que va bien tanto con ondas como con liso, y tiene ese aire de estrella de cine europeo que nunca pasa de moda.

5. Pixie bob

Una fusión entre el bob y el pixie, este corte es todo lo que necesitas si quieres un cambio radical. Deja la nuca despejada y el frente con un poco más de largo. Es súper fácil de peinar y te hará sentir ligera todo el año.

6. Asymmetrical bob

El bob asimétrico regresa con fuerza en 2025, tiene una parte más larga que la otra, ángulos marcados y efecto dramático que da poder. Este corte es ideal para quienes quieren algo diferente, sin perder elegancia.

7. Shaggy bob con capas desenfadadas

Este bob es el más relajado de todos, se lleva con capas suaves, flequillo largo y mucho movimiento. Es perfecto para quienes quieren un look juvenil y moderno sin esfuerzo. Le queda bien a casi todos los tipos de cara y se ve increíble con ondas suaves.

¿Cuál es el mejor bob para ti?

Todo depende de tu tipo de cabello, forma de rostro y estilo personal. Lo mejor del bob corto es que hay uno para cada mujer. Desde el elegante recto hasta el desordenado y artístico, este 2025 será tu año para atreverte a cambiar.

No olvides acompañar tu corte con un color vibrante o con efectos como el balayage soft que sigue siendo tendencia. Y recuerda: el mejor accesorio para cualquier bob corto es tu actitud.