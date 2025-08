8 cortes de pelo corto que toda mujer de 50 debe probar este verano

El verano está en sus últimos días de vida, sin embargo, a pesar de que ya estamos empezando a sentir el fresco del otoño, seguimos disfrutando de un poquito de calor. Es por ello que, aprovechando lo que resta de esta temporada, sería un gran acierto apostar por un corte de pelo que nos ayude a realzar los rasgos mientras nos sentimos frescas.

Cuando pasamos de los 50, solemos buscar cortes de no solo sean cómodos, buscamos que el pelo también se vean moderno, que nos haga lucir más jóvenes y que se adapte a nuestras rutinas sin que perdamos ese toque de elegancia.

Estos cortes de pelo corto cumplen con estos objetivos y por eso se han convertido en los favoritos de muchas de nosotras, ¿ya los conocías?

Bob recto con puntas texturizadas

Este corte se ha convertido en un clásico, sin embargo, eso no significa que no ha sabido adaptarse a nuevas tendencias o estilos que lo ayudan a mantenerse como un corte moderno y atemporal. Uno de estos estilos es la texturización, llevar el pelo con las puntas ligeramente degrafiladas, puede aportar movimiento al pelo ayudándonos a favorecer la forma en la que este se acomoda o cae sobre el rostro. Este corte en particular es el correcto si estamos buscando afinar nuestras facciones, especialmente cuando tenemos un rostro alargado.

Pixie con flequillo largo

Este corte es uno de nuestros favoritos porque aporta mucha elegancia y presencia a las mujeres que se atreven a lucirlo. Por supuesto que un corte extra short y tiene a ser elegido por aquellas que les gustan los cambios significativos. Apostar por el pixie con fleco ayuda a suavizar el rostro mientras aporta un aire sofisticado.

Shaggy corto

Este es el corte de pelo ideal para aquellas que buscan un estilo con mucho movimiento y volumen. Este corte, por su estilo rebelde, es, por excelencia, el corte de las mujeres que apuestan por un look juvenil que se adapte a su personalidad sin correr el riesgo de que luzca incongruente o too much para quienes rondamos los 50.

Apuesta por lucir un corte bob esta temporada de verano. Pexels

French bob

Este corte y estilo parisino no solo combina elegancia con simplicidad, es también uno de los cortes clásicos que son versátiles, y que van bien con todos los estilos. Gracias a las características del bob, es un corte que aporta simetría al rostro resaltando el mentón, lo cual ayuda a afilar el rostro para darnos una apariencia sofisticada.

Corte garçon

Este corte ya se ha convertido en un estilo atemporal pues, a pesar de tener su origen en la lejana década de los 20, hoy en día todavía sigue estando presente en las melenas actuales. Este corte también es ultra short y esa característica es la que nos ayuda a destacar los pómulos y nuestra estructura facial, además ayuda a alargar el cuello y proyectar mucha presencia, en pelo platinado o con canas matizadas, en un 10.

Bob en capas

Con este corte, el rostro proyecta una apariencia de lifting, al llevar volumen en la parte alta y trasera del pelo. Al estar estructurado por capas, este estilo de pelo ayuda a estilizar nuestro cuello y afinar la mandíbula, así que es perfecto para ayudarnos a reducir algunos años, especialmente cuando se apuesta por lucir un aspecto messy.

Corte recto a los hombros

Este corte está pensado para melenas lisas, pues llevarlo da como resultado un estilo poderoso y muy estilizado. Al lucirlo de forma recta ayuda a proyectar seguridad, misterio y elegancia por la simetría que aporta, especialmente cuando se lleva con un partido al medio; así que es el corte perfecto para no solo para disminuir signos de envejecimiento, también es aliado perfecto para obtener un look dinámico y fresco.

Apostar por un cambio de look a los 50 es sinónimo de buscar cómo seguir consintiéndonos mientras resaltamos nuestro lado bello, estos cortes de pelo no solo son versátiles o fáciles de llevar, son tu mejor aliado para verte empoderada y elegante mientras te mantienes fresca. ¿Por cuál de los ocho te vas a decidir?