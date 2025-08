8 peinados elegantes que te hacen ver más joven si tienes más de 40

El pelo suele ser un gran aliado al momento de buscar un look que nos haga sentirnos jóvenes y frescas. Sin embargo, hay veces que no le prestamos la atención necesaria o no tenemos conocimiento de cuál estilo o peinado va mejor con nuestras facciones. A partir de los 40 solemos buscar peinados que no solo nos den personalidad, sino también nos ayuden a destacar los rasgos que más nos gustan y favorecen de nuestro rostro, que aporten frescura, elegancia y de paso agreguen un toque rejuvenecedor.

Por fortuna esos peinados sí existen y estos te ayudarán a resaltar tu belleza natural sin sacrificar tu estilo ni sofisticación.

Bob pulido con raya lateral

Este corte tan clásico se ha convertido en el favorito de muchas por su versatilidad. Si eres de las que aman lucir el pelo corto y buscan un efecto rejuvenecedor, este es el corte para ti. Peinarlo hacia un costado creará la ilusión de un fleco con el que no solo te verás más joven, sino que ayudará a disimular un rostro muy alargado.

Coleta baja con volumen

Para las fanáticas del pelo largo que buscan una alternativa para lucir su melena de otra forma que no sea llevarla suelta, las coletas bajas son la elección. Este peinado resulta muy elegante, pues puedes decorarlo con una cinta o moño a juego de tu outfit. La idea es peinar el pelo y anudarlo a la altura de la nuca, dejando la parte suelta con textura voluminosa moderada para crear contraste.

Ondas suaves

Un peinado que aporta movimiento y frescura son las ondas sueltas, especialmente cuando se lucen en un pelo midi o al hombro. Este estilo suaviza la expresión facial y da una apariencia más joven y relajada.

El corte pixie con textura será tu aliado para verte más fresca y elegantes Pexels

Chignon relajado

Este peinado es un recogido que suele recoger el pelo a media cabeza. Muchas figuras reales como Kate Middleton recurren seguido a él para eventos formales. La versión relajada de este peinado apuesta por lucir el recogido en una especie de trenza o torcido, aprovecha esta estructura para dejar algunos mechones sueltos.

Corte pixie con textura

Si lo tuyo es llevar el pelo al extremo y el pixi es de tus cortes favoritos, déjanos decirte que llevarlo con textura no solo te dará un look elegante y sofisticado, también te dará una apariencia única, atrevida y moderna.

Half bun

Los chongos siempre serán un peinado versátil que se sabe adaptar a entornos informales y muy elegantes y sofisticados. Apostar por un medio chongo que solo recoja la mitad de la parte superior del pelo, te hará lucir más rejuvenecida sin mencionar que es un peinado que podrás llevar en pelo lacio u ondulado.

Moño alto pulido

Cuando apostamos por un moño o chongo alto bien estructurado, no solo estilizamos el rostro y alargamos nuestro cuello visualmente, también estamos apostando por una opción que grita elegancia a kilómetros de distancia.

Blowout con puntas hacia afuera

El blowout siempre será el peinado favorito de las chicas, y es que no solo se ve elegante y bello, también es capaz de restarnos unos cuantos años. El volumen que este peinado aporta al pelo es perfecto para marcar los pómulos y dar una apariencia más jovial.

El estilo correcto puede convertirse en tu mejor aliado para destacar tus facciones, suavizar líneas de expresión y aportar ese toque juvenil y fresco que también nos hará ver elegantes, estos peinados son prueba de ello.