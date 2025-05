Adiós uñas almendradas: 5 ideas de uñas cuadradas bonitas que rejuvenecen las manos y añaden brillo a tus looks

Las uñas cuadradas se han convertido en un clásico moderno dentro del nail art. Este estilo favorece a todo tipo de manos, aporta un acabado pulido y elegante y, lo mejor, puede ayudarte a rejuvenecer visualmente las manos al instante.

Así que, si tú te has convencido de dejar atrás las típicas uñas almendradas, aquí te compartimos 5 ideas de uñas cuadradas bonitas que no solo son fáciles de aplicar, sino que también aportan un toque de brillo y sofisticación a cualquier look.

Uñas cuadradas nude con acabado glossy

Este tipo de manicure consiste en la aplicación de tonos nude suaves como el beige rosado, arena o durazno con acabado ultra brillante. Además de ser bonito, este diseño es fácil de aplicar y requiere sólo un esmalte base.

Antes de decidirte por este tipo de uñas, toma en cuenta que los tonos nude alargan visualmente los dedos y disimulan imperfecciones como manchas o venitas; y también quedan perfectas con atuendos minimalistas, blazers neutros o vestidos de lino.

Las uñas nude cuadradas pueden resaltar de manera elegante tus looks Pinterest

Francesa moderna en blanco

Este tipo de manicure es el clásico estilo francés, pero con una forma cuadrada. Entre sus ventajas se encuentra el hecho de que, además de elegante, es fácil de aplicar y no exige precisión perfecta.

Su capacidad de hacer que tus manos se vean más jóvenes consiste en que el blanco suaviza la apariencia de la piel y da el efecto de un cutis más saludable. Además, resulta ideal para llevar outfits románticos, ropa blanca o de tonos pastel.

El manicure francés cuadrado es el favorito de las fashionistas Canva

Uñas cuadradas con efecto espejo

A este estilo también se le conoce como chrome nails y consiste en llevar uñas metalizadas en tonos plata, rosado o champán con efecto espejo. Se caracteriza también por ser fácil de aplicar y se logra con polvo cromado sobre esmalte en gel.

Las uñas espejo son perfectas para añadir glamour a tus atuendos Pinterest

¿Por qué las uñas con efecto espejo rejuvenecen? Porque el brillo metálico refleja la luz, lo que da una apariencia fresca y moderna a las manos. Además, resulta muy moderno porque combina perfecto con estilismos de noche, ropa negra, lentejuelas o cuero.

Uñas cuadradas en tonos malva o lavanda

Este estilo de uñas consiste en llevar esmaltes suaves en tonos lila, lavanda o malva con acabado cremoso. Resulta fácil de aplicar porque no necesita decoraciones extras ni herramientas especiales. Además, sus tonos fríos iluminan la piel y restan años visualmente.

Toma en cuenta que las uñas en tonos malva son perfectas para ser combinadas con prendas claras, jeans, camisas blancas y looks casual chic.

Las uñas cuadradas color lavanda son perfectas para lucir manos jóvenes GETTY IMAGES

Nail art minimalista con detalles dorados

Este manicure consiste en aplicar una base neutra con líneas finas, puntos o detalles metálicos en dorado. Para hacerlo aún más novedoso, puedes usar stickers o pinceles finos para crear diseños delicados.

Ten en cuenta que este nail art rejuvenece porque el dorado añade luz a la piel sin recargar, y los diseños delicados aportan elegancia sutil. Además, va perfecto con accesorios dorados, vestidos satinados o trajes monocromáticos.