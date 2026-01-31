¡Adiós, uñas rojas! 5 tendencias de uñas que favorecen a los 40 y debes probar en San Valentín

Aunque somos fanáticas de las uñas rojas y los diseños de San Valentín llenos de rosa, corazones, brillo y rojo, hay momentos en los que buscamos opciones que puedan ofrecernos propuestas diferentes, pero con el mismo toque romántico tan característico de la época. Así que si estabas buscando alternativas distintas a la clásica paleta de colores, revisa estas tendencias de uñas que favorecen a los 40 y debes probar este 14 de febrero.

Uñas polka hearts

Los corazones mini en acetato están de moda y revolucionando los diseños de uñas de San Valentín. A pesar de que muchos de ellos van en el clásico tono rojo, no apuestan por una base de uñas rojas, y eso ya es una gran diferencia en esta temporada del amor.

Para lograr este diseño necesitas una base de cat eye en color plata y sobre él colocar en forma de lunares los corazones de acetato; el resultado será un diseño creativo y muy femenino.

Uñas rojas con efecto cromo

Las uñas negras se pueden convertir en un gran color para lucir este San Valentín. Su color puede favorecer diversos tonos de piel y sirve como la base perfecta para resaltar pequeños corazones en efecto espejo.

Esta tendencia se estará viendo mucho, especialmente con la técnica de jelly.

Aura nails con corazones

Las aura nails fueron esa tendencia que llegó para convertirse en un clásico, así como en uno de los diseños de uñas más lindos y favorecedores. Consta de colocar sobre una base de color sólido un halo de color claro para dar ese efecto de iluminación único. Para este San Valentín, esta decoración se suma a los corazones minimalistas para lograr un diseño muy femenino y romántico.

Uñas blancas

Para lucir como una auténtica reina de corazones, las uñas blancas no pueden faltar; apostar por ellas en contraste con el color negro puede ser el aliado que necesitas para lucir una manicure de San Valentín sin recurrir a la típica paleta de esmaltes rojos.

Ojo con el blanco que uses; te recomendamos evitar el blanco puro (o color corrector), pues este puede llegar a endurecer las manos; en su lugar, apuesta por tonos milky o con un toque de beige.

Uñas con cat eye y cristales

Si lo tuyo es el brillo y los maximalistas, no puedes dejar pasar la oportunidad de apostar por el famoso efecto ojo de gato. Para este diseño, las partículas magnéticas van a tomar la forma de un francés para dejar la superficie de la uña libre y colocar cristales en forma de corazón. Aunque ambos elementos son protagonistas en este diseño, ninguno resulta demasiado, y aunque no lo creas, lucen increíbles sobre cualquier tipo o textura de mano.

Ahora que ya conoces las tendencias de uñas que favorecen a los 40 y debes probar en San Valentín, puedes despedirte de las clásicas uñas rojas y apostar por un diseño de uñas diferente y creativo este 14 de febrero.