Amal Clooney apuesta por el maquillaje pumpking spice, el más rejuvenecedor a los 47 años

Cada otoño, el maquillaje se renueva con una paleta que abraza los tonos canela, cobre y calabaza. Este año, Amal Clooney fue la encargada de recordarnos por qué este estilo sigue reinando año con año. Durante la gala The Albies, organizada por Clooney Foundation y realizada el pasado viernes en el Museo de Historia Natural de Londres, la abogada apareció radiante con un look pumpkin spice: luminoso, sofisticado y con ese toque cálido que hace que la piel resalte a cualquier edad.

¿Qué es el pumpkin spice makeup y por qué todas están hablando de él?

Inspirado en los tonos de la icónica bebida otoñal (pumpkin spice latte), este maquillaje celebra los matices cálidos del otoño —entre cobre, terracota y miel— para crear un efecto natural, saludable y lleno de luz.

Lejos de ser una moda pasajera, el pumpkin spice busca reproducir el resplandor que deja el sol de otoño sobre la piel, con un acabado luminoso y sin exceso de producto, es decir, apuesta por lo natural.

La clave para lograr un maquillaje perfecto está en equilibrar una base ligera con rubores y sombras en la gama de colores naranja suaves, marrones dorados y toques de brillo satinado.

Esta tendencia favorece especialmente a las pieles maduras, ya que aportan calidez al rostro y suavizan las líneas de expresión, creando un efecto visual de frescura. Por ello, Amal, a sus 47 años, lo ha convertido en su aliado para una velada glamurosa.

El secreto del pumpkin spice para rejuvenecer

Este maquillaje es la nueva versión del clásico glowy look, pero con un giro otoñal. Se compone de una base ligera que deja ver la textura natural de la piel, apostando por la inclusión de sombras cálidas y labios en color miel o ladrillo.

Amal Clooney en Clooney Foundation For Justice’s The Albies en Londres. Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage

Lo mejor de esta tendencia es que favorece a todas las edades; sin embargo, sobre pieles un poco más maduras, ayuda a que la tez luzca más fresca, los ojos se aprecien más despiertos y, en conjunto, agrega calidez al rostro. Gracias a ello, se neutralizan pequeñas rojeces o “imperfecciones” en la piel, logrando un maquillaje lleno de vitalidad.

El acabado satinado en mejillas y párpados crea un efecto lifting sutil, ideal para quienes buscan aportar luminosidad sin caer en el brillo exagerado.

Cómo replicar el look de Amal Clooney

La base de este maquillaje es apostar por una piel radiante, así que la mejor decisión para lograr este estilo de forma exitosa es recurriendo al uso de bases de maquillaje ligeras o con acabado húmedo o luminoso. Con un iluminador líquido, aplica un poco sobre tus pómulos y sienes para reforzar ese efecto glow. Las sombras también tienen gran protagonismo en este maquillaje, así que desempolva tus tonos cobrizos o tierra favoritos y aplícalas de forma difuminada, como un tipo smokey, sobre tus párpados. Apuesta por el uso de rubor canela y la inclusión de gloses o brillos labiales con tonalidades terracota o café.

Con este look, Amal Clooney reafirma su posición como referente de elegancia y demuestra que el maquillaje pumpkin spice no solo es una tendencia, sino un gran aliado para rejuvenecer sin esfuerzo y aportar un brillo sin igual a nuestra piel.