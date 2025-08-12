Amalfi lemon nails: 5 diseños que tus manos necesitan para lucir elegantes los últimos días de verano

Cierra tus ojos e imagina que estás en la costa de Amalfi, en Italia: el sol brillante, la brisa del mar, el delicioso aroma cítrico de los limoneros floreciendo y, mientras caminas con un bello vestido de manta color blanco vislumbras las fachadas a juego con tu vestido… precioso, ¿verdad? Bueno, pues, precisamente de esta estética mediterránea es que nace esta tendencia que está conquistando el manicure de muchas, te presentamos las amalfi lemon nails.

¿Qué son las amalfi lemon nails?

Las Amalfi Lemon Nails fusionan tonos amarillos frescos, verdes vibrantes y blancos puros sobre los que se traza un azul muy veraniego y característico de otra zona mediterránea, Santorini. Ojito con esto, muchas personas pueden llegar a confundir esta tendencia con los diseños de uña talavera, un manicure inspirado en el arte mexicano típico de Puebla, gracias a que ambos comparten patrones y colores (blanco y azul), sin embargo, no son lo mismo. Las uñas amalfi apuestan por trazos más veraniegos y coloridos, además de incorporar figuras frutales en 3D, principalmente las del limón.

Sí, sabemos que puede llegar a ser un diseño llamativo, sin embargo, esta característica no compromete su aire sofisticado, todo lo contrario. Gracias a la delicadeza de los diseños de esta tendencia podemos tener versiones maximalistas que apuesten por figuras en tercera dimensión o apostar por versiones más soft y minimalistas, lo cual las vuelve en las uñas favoritas del verano, pues pueden ir con cualquier look y estilo.

Uñas amalfi milky

Consiste en aplicar sobre la uña una base de blanco lechoso y sobre él realizar los trazos característicos de estas uñas mediterráneas: limones, puntos, formas y limones. Puedes apostar por realizar french en algunas uñas y alternarlo en dos colores básicos de este diseño: amarillo y azul.

Uñas amalfi minimalistas

Si lo tuyo es apostar por diseños discretos, entonces esta alternativa para lucir unas uñas amalfi será tu favorita. Sobre tu uña natural traza la media luna característica del francés en blanco, en él vas a dibujar pequeñas flores punteadas en color azul. Puedes resaltar una uña con un diseño de out line sobre toda la uña y agregar en este espacio los limones de estas uñas.

Amalfi lemon nails maximalistas

Si es tu caso apostar siempre por diseños elaborados, entonces un diseño maximalista como este es cómo debes presumir tus amalfi. Consiste en dibujar sobre las uñas con base blanca, trazos como flores, líneas y por supuesto los típicos limones, pero en su versión grande. La idea de este diseño es apostar por lucir a kilómetros de distancia tus uñas estilo mediterráneo.

Uñas amalfi con 3D

Esta idea apuesta por darle todo el protagonismo a los limones que acompañan esta tendencia. Para este diseño es vital que sobre la uña se dibuje la forma de rodaja de un limón, la cual vamos a resaltar con ayuda de un gel 3D o gel de construcción para darle esa propiedad de relieve. Será tu decisión cuántos limones decides llevar sobre las uñas y con qué diseño acompañarlos.

Nail art con amalfi nails

Esta idea será una tarea difícil para tu manicurista, pues consiste en dibujar, mediante la técnica de mano alzada, detalles característicos de las costas del mediterráneo: postales, paisajes, zonas representativas, flores… Por supuesto que todo esto en compañía de los elementos básicos de la tendencia. Sin duda alguna es de los diseños más elaborados, pero que luce muy lindo.

Las amalfi lemon nails no son solo nuestro diseño favorito del verano, son un viaje inmersivo y sensorial que nos harán sentir por unos instantes en los paisajes costeros del mediterráneo (y una forma de manifestar que pronto estaremos ahí). Deja que este verano tus uñas apuesten por un diseño único, creativo y limonero, ¿te convencimos de hacértelas?