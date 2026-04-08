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Anne Hathaway apuesta por corte con fleco y marca la tendencia de toda la primavera

Si algo dejó claro Anne Hathaway, es que a veces no necesitas un cambio radical… solo el fleco correcto para transformar todo tu estilo.

Abril 08, 2026 • 
Karen Luna
Sandalias Chanel de Anne Hathaway

Anne Hathaway apuesta por corte con fleco y marca la tendencia de toda la primavera

Getty Images

Si estabas pensando en hacerte un cambio de look esta temporada, esto te interesa. Anne Hathaway acaba de confirmar cuál será uno de los estilos más fuertes de la primavera 2026: el corte con fleco y sí, no es cualquier flequillo, sino uno con aire sofisticado, ligero y muy favorecedor.

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El fleco de Anne Hathaway que revive una era (y la actualiza)

El nuevo corte de Anne Hathaway no es una copia exacta del que llevó en los 2000 como Andy Sachs, pero claramente toma inspiración de esa transformación inolvidable. Esta vez, el fleco se lleva más suave, desfilado y con movimiento, dejando atrás las versiones rígidas.

De acuerdo con expertos y publicaciones de moda, el flequillo actual se caracteriza por ser largo, ligeramente abierto y con capas que enmarcan el rostro. Esto no solo aporta frescura, también ayuda a suavizar las facciones, además de dar un efecto rejuvenecedor inmediato.

Además, Hathaway lo ha combinado con peinados como coleta alta o estilos más relajados, demostrando que es un look versátil que funciona tanto para eventos como para el día a día.

Por qué este corte será el favorito de primavera 2026

No es casualidad que este estilo esté ganando fuerza, según tendencias recientes, los cortes que aportan movimiento y naturalidad son los protagonistas de la temporada.

El fleco tipo Hathaway cumple con todo:

  • Es fácil de adaptar a distintos estilos.
  • Favorece a diferentes tipos de rostro.
  • Aporta un aire juvenil sin esfuerzo.

Incluso, su versión más moderna (ligeramente despeinada) conecta con esta estética effortless chic que domina la moda actual.

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Un look con historia (y efecto viral)

El regreso del fleco también tiene un componente nostálgico, Hathaway revivió este estilo durante la promoción de la secuela, generando conversación entre fans que recuerdan su icónico cambio de imagen en la película original. Este guiño al pasado, combinado con una ejecución actualizada, ha sido clave para que el look se vuelva viral y vuelva a posicionarse como tendencia.

Anne Hathaway
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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