Baby boomer: las uñas de gel más elegantes y refinadas que debes probar si tienes manos maduras

Las uñas baby boomer se han convertido en el diseño de uñas más buscado en los salones de belleza. ¿La razón? Logran proyectar sobre las manos una apariencia refinada y elegante. Este estilo, también conocido como francés difuminado, combina la elegancia del color blanco tan característico del francés y la naturalidad del nude, logrando un acabado que estiliza las manos y aporta frescura a cualquier edad. Sin embargo, en manos maduras, este diseño de uñas puede ayudarnos a alargar los dedos y rejuvenecer la piel de las manos, convirtiéndolo en la opción perfecta para unas manos de porcelana.

¿Qué son las uñas baby boomer?

El diseño baby boomer es una versión moderna del clásico manicure francés. A diferencia de las puntas blancas marcadas perfectamente, en este diseño la base nude se fusiona con el color blanco, pero en una forma más delicada, con un difuminado sutil que logra un efecto degradado muy natural.

Esta técnica se realiza generalmente con uñas de gel, acrílicas o soft gel. Sin embargo, sobre las uñas naturales también pueden funcionar.

También son unas uñas muy versátiles, así que puedes llevarlas con diversos estilos; pueden funcionar como base para diseños muy elaborados, o si lo tuyo son las uñas minimalistas, puedes lucirlas sin ninguna decoración.

El diseño ideal para manos maduras

Una de las grandes ventajas de las uñas baby boomer es que, gracias a su difuminado, logra suavizar el aspecto de las manos, aportando sobre la piel un efecto rejuvenecedor inmediato. El degradado de estas uñas crea la ilusión de alargamiento tanto en los dedos como en las manos, estilizando altamente las manos; por ello son aliadas para manos de mujeres de 40 en adelante.

Gracias a su neutralidad, estas uñas tienen también la ventaja de poder combinarlas con todo, así que son ideales para llevarlas a la oficina, una salida casual con tus amigas o hasta eventos formales o de noche, evitando la necesidad de estar cambiando el diseño constantemente.

La tendencia atemporal y sofisticada

A pesar de que las uñas baby boomer llevan una larga trayectoria en el mundo de las uñas, posicionándose como uno de los diseños favoritos de los salones, estos días de otoño regresan como la alternativa para las fanáticas de las uñas francesas, pero que desean apostar por una versión renovada y mejorada. No por nada muchas de nuestras celebridades favoritas han apostado por ellas en los últimos días.

Las uñas baby boomer son la opción más refinada de lucir las uñas de gel para quienes buscan un manicure elegante y altamente favorecedor. Su acabado natural, su efecto rejuvenecedor y su versatilidad las convierten en el diseño perfecto para llevar en cualquier ocasión, sobre cualquier tipo de piel, a cualquier edad y, sobre todo, sobre manos maduras.