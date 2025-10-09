Bella Hadid recibe los 29 años con las uñas ‘soap nails’, las favoritas para verte elegante

Con esa mirada fría-cálida que tanto la distingue, Bella Hadid entró a sus 29 años apostando por un detalle que no pasó desapercibido; lució unas uñas al estilo “soap nails”, una tendencia delicada, transparente y brillante que está convirtiéndose en la favorita entre quienes buscan un acabado elegante sin excesos.

El encanto de las “soap nails” en manos de Bella

En una aparición reciente (y captada por los fotógrafos del evento), Bella mostró sus manos cuidadosamente arregladas con este estilo que simula una capa translúcida, como si fuesen recién lavadas, con ese brillo suave tipo “efecto mojado”. Es una técnica que apuesta al minimalismo y la naturalidad, dejando que la belleza hable desde lo sutil.

Este look en particular combina con casi todo; vestidos con transparencias, trajes estructurados, incluso con looks casuales de street style. La gracia está en cómo esas uñas luminosas elevan el conjunto sin quitar protagonismo al resto del look.

Como respaldo, ya se registró que Bella y su amiga Hailey Bieber usaron juntas manicuras estilo “soap nails” para un evento, mostrando la tendencia en tonos rosa pálido translúcido que juegan con la luz.

¿Por qué “soap nails” rejuvenecen las manos?

Tiene una capa apenas visible que da la impresión de que las uñas siempre están recién limadas y pulidas.

Te recomendamos no usar esmaltes pesados o pigmentos saturados porque el brillo ligero aporta juvenilidad sin exagerar.

Al ser una base translúcida, armoniza con cualquier tono de piel y se ve bien en contextos formales o casuales.

Mientras muchos diseños compiten por atención, esta deja que la forma y la salud de las uñas sean protagonistas.

Cómo conseguir unas lograr “soap nails” en casa