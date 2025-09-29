Suscríbete
Belleza

Bowl cut: el corte rejuvenecedor que Demi Moore puso de moda en los 90 y favorece a los 50

El estilo corto y sofisticado, inmortalizado por Demi en “Ghost”, regresa como una opción fresca y elegante para mujeres de 50.

September 28, 2025 • 
Lily Carmona
Demi Moore

Demi Moore puso se moda en corte de pelo bowl cut.

Getty Images

Una de las melenas más memorables que el cine nos ha brindado es, sin lugar a dudas, la del corte de pelo bowl cut que Demi Moore modeló en “Ghost” (1990). Su estilo corto, con un flequillo recto que rodea la cara, se hizo popular en la década de los 90, y ahora regresa como un corte de pelo práctico, lleno de carácter y rejuvenecedor, la mejor opción para lucir en nuestra edad madura.
A los 50, este look puede ser la alternativa ideal para proyectar una imagen fresca sin renunciar a la elegancia.

El bowl cut: un clásico que se reinventa

Caracterizado por su forma redondeada y su flequillo recto y corto, el bowl cut regresa de los 90 como la inspiración para retomarlo en la actualidad con una versión más moderna. Apostar por él, en pleno 2025, nos aporta mucha elegancia y sofisticación, especialmente cuando se agrega textura ligera como capas estratégicas y movimiento para evitar que se vea plano.

¿Por qué favorece a los 50?

Desde una edad determinada, numerosas mujeres buscan cortes que aporten frescura sin requerir tanto mantenimiento. El corte de pelo bowl cut satisface las dos condiciones: su forma contribuye a definir la forma ovalada del rostro, a suavizar rasgos y a aumentar el volumen del pelo, lo que resulta crucial cuando la melena empieza a adelgazar con el paso del tiempo. Asimismo, al dejar el cuello libre, estiliza la figura y brinda un aire elegante que jamás deja de estar de moda.

On the set of Ghost

Demi Moore en el set de “Ghost”, dirigida por Jerry Zucker.

Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Cómo llevar el bowl cut en tu día a día

Adecuar tu estilo a este corte será pieza fundamental para hacer que este luzca moderno y fresco. Para un look más clásico, se puede llevar con flequillo recto, similar al que suele acompañar el corte bob; para un estilo contemporáneo, con puntas degrafiladas y una terminación texturizada. Aunque no hay reglas de estilo sobre cómo es mejor llevar un flequillo o no, una alternativa para lograr que respete su aire rejuvenecedor, la recomendación es apostar por él en tonos oscuros (como Demi Moore los llevó en “Ghost”), aunque ojo, esto no quiere decir que en rubios, castaños o cobrizos no quede bien. Además, este corte es versátil: se puede peinar de manera pulida para eventos elegantes o más despeinada para un estilo informal y desenfadado.

El bowl cut que Demi Moore popularizó en aquella década de los 90 es prueba viviente de que los clásicos nunca pasan de moda. Hoy este corte de pelo regresa como una opción que mezcla frescura, funcionalidad, así como practicidad y mucha sofisticación, transformándose en el aliado perfecto para aquellas mujeres que a sus 50 buscan un cambio de look lleno de estilo.

Cortes de pelo Demi Moore
Lily Carmona
Relacionado
gettyimages-2144844543-594x594.jpg
Entretenimiento
¡Confirmado! Bad Bunny será el encargado de encender el show de medio tiempo del Super Bowl LX
September 28, 2025
 · 
Karen Luna
Jennifer Aniston.png
Belleza
El corte de pelo de Jennifer Aniston que regala volumen y rejuvence a los 50
September 28, 2025
 · 
Karen Luna
Baby boomer las uñas de gel más elegantes y refinadas que debes probar si tienes manos maduras.png
Belleza
Baby boomer: las uñas de gel más elegantes y refinadas que debes probar si tienes manos maduras
September 28, 2025
 · 
Lily Carmona
Así es la rutina coreana para evitar la piel seca en otoño para lograr una glass skin a los 40+.png
Salud y bienestar
Así es la rutina coreana para evitar la piel seca en otoño para lograr una glass skin a los 40+
September 28, 2025
 · 
Lily Carmona