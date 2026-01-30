Bridgerton temporada 4: 5 tendencias de uñas que descubrimos en el estreno de Netflix

El 29 de enero llegó la cuarta temporada de Bridgerton, una serie que muestra la delicada estética de la belleza inglesa del siglo XIX, que se caracteriza por sus tonos pasteles, acentos dorados y texturas ornamentales con pedrería, perlas, encajes y hermosos bordados.

El resultado es un sutil encanto femenino que se traslada al manicure con naturalidad, dando lugar a tendencias de uñas inspiradas en Bridgerton que combinan lo clásico y atemporal con una estética regency reinterpretada de forma moderna, femenina y sofisticada.

Ideas de uñas inspiradas en el estreno de cuarta temporada de Bridgerton

Inspiradas en la alta sociedad londinense, pero adaptadas al 2026, estas son las tendencias de manicure que se hicieron notar y que prometen convertirse en las favoritas de la temporada.

Tonos perla luminoso

Los colores suaves, casi etéreos, evocan la delicadeza de la hermosa estética de la serie, inspirado uñas en tonos pastel, pero con un acabado perlado que aportan elegancia sin esfuerzo y combinan con cualquier look.

Efecto “joya” discreto

Pequeños cristales, aplicaciones mínimas y detalles estratégicos recuerdan a las joyas que lucen las protagonistas, y la clave está en la sutileza: un solo acento basta para elevar el manicure con elegancia.

Pasteles empolvados

Los tonos lavanda, rosa antiguo, azul cielo y verde salvia se imponen como una versión romántica y refinada del color y de la temporada, pues son tonos que suavizan las manos y aportan un aire delicado, muy en sintonía con el universo Bridgerton.

Diseños florales finos

Las flores regresan, pero en versiones minimalistas y casi dibujadas a mano, con motivos pequeños sobre bases translúcidas o nude que recrean el romanticismo clásico sin caer en lo recargado.

Acabados glossy y naturales

Más allá del diseño, el acabado es clave, para crear uñas ultra brillantes, bien pulidas y de aspecto saludable que refuerzan la estética de lujo silencioso que domina esta nueva temporada, y que se adaptan con naturalidad a las tendencia de 2026.

Las tendencias de uñas que deja el estreno de Bridgerton, son una invitación a abrazar la elegancia atemporal, el romance y los detalles clásicos que hacen de tu manicure una extensión a la belleza de este mundo.

