¡Bye a las canas! 5 tintes de pelo que serán tu aliado contra el envejecimiento este diciembre 2025

En la recta final del año siempre aparece en nosotras un deseo de renovar nuestra energía y comenzar un nuevo ciclo con una imagen fresca, luminosa y favorecedora. Más de una nos encontramos buscando inspiración constante para encontrar el corte o color de pelo que nos acompañará en las fiestas decembrinas y en el inicio del año. Especialmente cuando estamos en nuestra etapa de 40, pues la coloración se convierte en una herramienta poderosa que nos ayuda a suavizar rasgos, aportar luz al rostro y, por supuesto, disimular las canas de forma natural y sofisticada.

Este 2025 los tonos cálidos, cremosos y profundos se colocan al frente de las tendencias porque suavizan la melena, aportan un brillo saludable y rejuvenecen las facciones al instante.

Estos son los cinco tintes de pelo que estarán dominando la temporada y nos favorecen a todas.

Tinte Mocha

El mocha es uno de los tintes más elegantes y rejuvenecedores del momento. ¿Por qué funciona también en mujeres de 40+? Porque combina matices chocolate con destellos cálidos que aportan dimensión sin endurecer los rasgos. Este tono ayuda a suavizar líneas de expresión al iluminar la zona de las mejillas y el contorno del rostro, además de ser un gran aliado para camuflar las canas, especialmente si se acompaña con mechas tipo balayage o babylights. Es la opción perfecta para aquellas que están buscando un cambio discreto, pero que sea visible, elegante y rejuvenecedor.

Tinte rojo cereza oscuro

Este rojo profundo sofisticado y con subtonos borgoña es perfecto si quieres un look de impacto sin perder refinamiento.

A diferencia de los rojos brillantes, el cherry dark aporta elegancia natural y crea un efecto de densidad sobre el pelo, el cual es perfecto si lo que buscas es aportar la sensación de volumen.

Además, es un color que ayuda a iluminar la piel aportando un toque juvenil sin caer en excesos, así que si tu piel es clara o media, este tono será tu gran aliado, pues también ayuda a crear armonía sobre las facciones del rostro.

Luce perfectamente sobre cualquier tipo de corte; sin embargo, la recomendación es lucirlo sobre una melena extralarga.

Tinte Cooper

El Cooper sigue siendo el favorito del año por su capacidad de rejuvenecer al instante. Este es un cobrizo con reflejos anaranjados cálidos que aportan mucha luz al rostro, especialmente sobre pieles medianas y cálidas.

El color cooper es ideal si quieres un cambio notorio, moderno y lleno de vitalidad, sin mencionar que es un gran aliado para disimular las canas gracias a sus matices cálidos que pueden integrarse con ellas de forma orgánica, pigmentándolas o haciendo que luzcan como pequeñas mechas baby.

Una de sus desventajas es que requiere mantenimiento para conservar su brillo; sin embargo, estar dispuestas a probarlo vale completamente la pena.

Rubio mantequilla

Este rubio cremoso, suave y con matices vainilla ha ganado terreno en el mundo de la coloración porque ofrece lo mejor de dos mundos: luminosidad sin dureza. A diferencia de los rubios fríos, el buttermilk suaviza las fracciones y evita que el rostro se vea apagado.

Es perfecto para mujeres de cuarentena en adelante que buscan una melena rubia elegante sin caer en tonos demasiado claros o que luzcan artificiales.

También funciona perfecto para difuminar las canas y dar un acabado lujoso y pulido.

Este color es muy versátil, pues se adapta a cualquier longitud de pelo.

Tinte castaño claro

Si lo tuyo es la naturalidad, el castaño claro será tu mejor aliado este diciembre. Este es un color que favorece a casi todos los tonos de piel, aporta luz y crea un efecto visual de suavidad que ayuda a restar años. Es ideal para combinar con técnicas de coloración como las babylights o el balayage, con los que podrías sumar dimensión a la melena sin comprometer la naturalidad del look.

Es uno de los tonos más fáciles de mantener y un clásico infalible para iniciar el año con una imagen fresca.

Este diciembre 2025, los tintes de pelo en tonos cálidos, cremosos y dimensionales se convierten en los mejores aliados para rejuvenecer tu melena. Si estás pensando en un cambio para cerrar el año, cualquiera de estos tonos será una gran apuesta para ello.