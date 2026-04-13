¡Bye al rubio cobrizo! Karol G deslumbra con nuevo look de mecha balayage en Coachella 2026

En plena temporada de festivales, Karol G volvió a colocarse en el radar, pero esta vez no solo por la música. Su aparición en Coachella 2026 encendió conversación en redes gracias a un cambio de look que despide al rubio cobrizo, hola al balayage suave y luminoso.

Lejos de los tonos intensos que había llevado en otras etapas, la cantante apostó por una imagen más natural, confirmando que las tendencias en pelo de este 2026 apuntan a menos contraste, más luz y acabados mucho más naturales.

Un balayage que ilumina y suaviza las facciones

El nuevo estilo de Karol G se distingue por un balayage en tonos miel y beige, aplicado de forma difuminada desde la raíz. Este tipo de técnica sigue siendo favorita porque logra un efecto muy específico: iluminar el rostro sin endurecer los rasgos.

A diferencia del cobrizo, este nuevo tono se siente más ligero y versátil, funciona bien en climas soleados o ambientes como el desierto californiano, donde la luz natural potencia cada matiz. Además, crece de forma más armónica, por lo que no exige retoques constantes. ¡Es justo ese equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad lo que lo mantiene en tendencia!

Su aparición en Coachella 2026: sin excesos, pero con impacto

Durante su paso por Coachella 2026, Karol G llamó la atención principalmente por su imagen renovada. Sin necesidad de grandes declaraciones, fueron las imágenes y clips compartidos en redes sociales los que confirmaron el cambio.

En ellos se aprecia cómo el balayage aporta dimensión y movimiento, especialmente bajo la luz natural del festival. Este detalle fue clave para que su nuevo look destacara de inmediato, generando conversación entre fans y seguidores de tendencias de belleza.

Más que un cambio radical, lo suyo fue una evolución sutil, pero estratégica: una forma de refrescar su estilo sin perder su esencia.

Cómo llevar el balayage al estilo Karol G

Si estás pensando en replicarlo, la clave está en pedir un difuminado sutil, evitando contrastes demasiado marcados. Los tonos miel, caramelo o beige serán tus mejores aliados si buscas ese efecto glow que Karol llevó en Coachella.