¿Cambio de look decembrino? Gigi Hadid confirma que el corte bob midi es el aliado para rejuvenecer a los 50

Las tendencias de fin de año traerán un fenómeno capilar clarísimo: los cortes midi, los cuales se volverán. los protagonistas tanto de Navidad como de las celebraciones decembrinas y Gigi Hadid lo sabe, por ello apostó por este estilo durante la 19° entrega de Golden Heart Awards.

Dentro de todas las opciones que esta longitud nos puede ofrecer, un estilo el que es el que se llevará el protagonismo: el corte bob midi, especialmente en su versión con puntas hacia afuera.

No es un corte bob clásico minimalista, el cual suele caracterizarse por ser rígido y angular, es más una versión vintage que nos recuerda al estilo de finales de los años 60 y principios de la década de los 70: un volumen suave, una melena a la altura de la clavícula y puntas “aleteadas” que crean un efecto inmediato ayudándonos a rejuvenecer.

¿Por qué el corte midi es rejuvenecedor?

Cuando las puntas del pelo se dirigen hacia afuera, la línea visual sube hacia la parte alta de los pómulos logrando un truco natural que ayuda a crear la ilusión óptica de una piel más tensa y descansada. Esto resulta especialmente estratégico para mujeres de 40 a 50+, que empiezan a buscar cortes de pelo que no solo sean modernos, sino que tengan técnica con la cual se favorecen notablemente sus rasgos naturales. El bob midi “flip out” es ese corte con técnica que se convertirá en el mejor aliado para lograr un look clásico y glamuroso sin verse anticuado.

El largo perfecto: ¿por qué el bob midi es más favorecedor que un bob clásico?

A pesar de que el corte bob es uno de los favoritos de muchas mujeres alrededor del mundo, es una realidad que cuando se lleva extremadamente corto puede provocar el endurecimiento de las facciones. Mientras que el largo midi, que oscila entre la clavícula y los hombros, puede ser un gran aliado para suavizar nuestro rostro.

Gigi Hadid durante la 19t° entrega anual de Golden Heart Awards Benefiting God’s Love We Deliver luciendo un look con melena midi. Arturo Holmes/Getty Images for God’s Love We Deliver

Con los años, el pelo fino, la densidad y la pérdida de grosor en medios y puntas pueden hacer que los cortes cortos se vean más “duros”. La longitud midi permite seguir trabajando con movimiento texturizando internamente la melena para que esta se vea siempre viva.

Además, otra gran ventaja es que este largo nos permite jugar con peinados, ondas, accesorios y estilizados como las puntas elevadas que llevó Gigi, sin que el corte pierda su personalidad, algo sumamente importante para estas fechas decembrinas donde queremos arreglarnos para vernos impecables.

¿Cómo peinar mi corte midi para lograr el efecto de Gigi Hadid?

Un error común es pensar que el efecto “flip” hacia afuera puede lograrse con una tenaza grande, sin embargo, esta herramienta no es la más recomendable para lograr el efecto que deseamos.

La técnica correcta para lograr un peinado con puntas hacia afuera es el “brushing” el cual se logra con el apoyo de cepillos redondos y secadoras de aire.

Lograr el peinado no es algo imposible; sin embargo, sí necesita cierta práctica para que te salga la perfección. Si lo haces tú sola, tendrás que aprender a mover el cepillo redondo mientras que con otra mano aplicas aire caliente sobre el pelo. Recuerda que el cepillo debe enrollar de adentro hacia afuera, para crear ese efecto elevado sobre las puntas.

Es importante reconocer que si a la primera no nos sale, la práctica nos irá haciendo expertas en ello; en lo que eso sucede, acude con tu estilista de confianza a que te enseñe la mejor forma de estilizar tu melena.

El corte bob midi con puntas hacia afuera no es solo una tendencia pasajera; sabemos que, al ser propuesta por Gigi Hadid, este estilo llegará incluso hasta el otro año, pues no solo nos ayuda a rejuvenecer, sino que también es un aliado para sacarle el mayor partido a nuestra melena. Así que si estás buscando ideas para tu cambio de look decembrino, sabes que el corte bob midi es lo que necesitas para brillar esta temporada de fiestas.