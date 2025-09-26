Cinnamon spice nails: 7 formas chic de llevar el tono canela en tus uñas este otoño

Con su tonalidad cálida y versátil, las cinnamon spice nails, se han convertido en uno de los diseños más populares de la temporada otoñal, pues su hermoso tono canela refleja a la perfección la calidez de la temporada.

Se trata de un diseño que combina lo elegante con lo acogedor, para crear un look fresco y juvenil, que resalta la belleza de las manos.

¿Cómo son las cinnamon spice nails?

Inspiradas en el tono cálido y especiado de la canela, su diseño se caracteriza por usar matices de marrón suave, terracota, beige y nude con matices rojizos o anaranjados, que evocan el color de esta especia tan asociada con el otoño.

Pues además de ser el ingrediente ideal para las bebidas calientes de la temporada, también es perfecta para aportar belleza y elegancia a las manos.

Ideas para lucir la cinnamon spice nails en otoño

La versatilidad del tono canela permite adaptarlo tanto a diseños sofisticados para eventos especiales como a estilos más sencillos para el día a día, realzando la belleza de cualquier tono de piel.

Cinnamon spice clásicas

Son las uñas más fáciles, pues consiste en poner una o varias capas del tono canela en las uñas, para lucir un look sencillo pero elegante, lleno de profundidad que además aporta calidez a tu manos.

Cinnamon spice cat eye

Dale un toque de brillo y magnetismo con el efecto cat eye a tus uñas color canela, que son ideales para lucir en cualquier ocasión por su hermosa calidez y toque glamuroso que no pasa inadvertido.

Cinnamon spice glaseadas

Si buscas un acabado perlado o brillante, la tendencia glazed donut es la opción ideal para aportar un toque sofisticado y elegante a tus uñas cinnamon spice, el diseño estrella de esta temporada otoñal.

Cinnamon spice ombré

Este hermoso tono canela también luce perfecto al degradarlo en la uña, creando un efecto ombré sofisiticado y elegante que estiliza las manos con elegancia para conseguir un look moderno y juvenil.

Cinnamon spice con toques minimalistas

Crea un diseño minimalista con pequeños detalles dorados y con un efecto bicolor, usando también los tonos nude con efecto cremoso que te ayudarán a conseguir un look elegante y acogedor.

Cinnamon spice cromada

Si quieres uñas brillantes y con efecto metálico, las cinnamon spice cromadas te van a encantar, es un diseño elegante y versátil que podrás combinar con cualquier look que sin duda, realza la belleza de tus manos.

Cinnamon spice translúcido

El acabado translúcido también da una sensación de elegancia y frescura, ideal para dar un efecto antiedad y luminoso a las manos, su brillo sutil ayuda a que el tono canela realce aún más el tono de la piel de forma natural.

Las cinnamon spice nails se han convertido en una opción chic y atemporal, porque logran un equilibrio entre elegancia, calidez y naturalidad, ideal para el otoño.

