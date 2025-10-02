¿Cómo elegir el corte de pelo ideal según la forma de mi rostro? 5 looks que rejuvenecen después de los 50 y 60

El corte de pelo es uno de los aliados más poderosos para cambiar de imagen, pero sobre todo, para conseguir un look que aporte belleza y frescura al rastro para lucir más moderna y juvenil.

Uno de los puntos más importantes a considerar para elegir el corte de pelo más favorecedor, es la forma del rostro, pues de esta manera se podrá centrar en realzar las facciones para conseguir un corte de pelo con efecto antiedad.

Los mejores cortes de pelo según la forma de tu rostro para rejuvenecer después de los 50 y 60

Estos cortes de pelo están pensados en los diferentes tipos de rostro, para que te ayuden a conseguir un look que ilumine y suavice tus rostro para conseguir una apariencia moderna y juvenil sin importar la edad que tengas.

Bob clásico para rostros ovalados

El bobo, que se caracteriza por ser un corte de pelo que va a la altura de mandíbula o ligeramente más largo, es perfecto para los rostros ovalados, ya que resalta la simetría del rostro de manera natural.

Con su efecto pulido, puede resaltar la elegancia de tus facciones, mientras que unas puntas desfiladas o capas suaves pueden dar dinamismo y suavidad.

Pixie con volumen para rostros cuadrados

Este rostro se caracteriza por sus rasgos angulosos, por lo que un corte de pelo pixie en capas con volumen en la parte superior, es ideal para resaltar los pómulos y crear un efecto lifting de manera natural para crear un efecto afilado.

Melena larga en capas para rostros redondos

Las melenas largas en capas son ideales para quienes tienen el rostro redondo, pues las capas se adaptan para marcar las facciones del rostro y crear un efecto lifting antiedad, que estiliza y alarga visualmente las facciones, sei además se agrega un flequillo ligero y abierto, el resultado es aún más moderno y juvenil.

Shaggy moderno para rostros alargados

Este corte se caracteriza por sus numerosas capas, generalmente cortas, para crear un look desenfadado pero con mucho volumen y movimiento que permite suavizar las facciones del rostro y equilibrar aquellos que son muy alargados, si se agrega un flequillo se consigue un look fresco y elegante con mucha armonía.

Lob con ondas suaves para todo tipo de rostro

El long bob o lob es una de las apuestas más seguras y favorecedoras para todos los tipos de rostros, sus ondas ligeras, dan un aire juvenil, femenino y con mucho movimiento, que se adapta de manera natural a cualquier tipo de rostro.

Antes de cortarte el pelo, es importante que consulte con un experto en estilismo para que te ayude a determinar cuál es el corte de pelo que más te favorece para conseguir un look rejuvencedeor y que se adapte a tu forma de rostro y estilo de vida.

