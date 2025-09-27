Pumpkin Spice: 5 formas de llevar el tinte del otoño que más rejuvenece

El Pumpkin Spice es el nuevo tinte que se está consolidando como el favorito de la temporada otoñal al combinar los tonos cálidos que evocan a las hojas secas y los atardeceres rojizos.

Este color de pelo no solo resalta la belleza natural del pelo, también ilumina el rostro, creando un efecto antiedad instantáneo con un look moderno y sofisticado que captura la belleza de la temporada.

¿Cómo es el tinte Pumpkin Spice?

El Pumpkin Spice se caracteriza por combinar los tonos cobrizos, dorados y anaranjados, creando hermosos matices cálidos que se adaptan de maravilla a cualquier tono de piel, pues su versatilidad permite lucirlo en diferentes tonos que van de los más suaves a los más intensos.

¿Cómo llevar el tinte Pumpkin Spice?

Así como puedes llevar tinte Pumpkin Spice en diferentes tonalidades, también puedes recurrir a diferentes técnicas de coloración para lucirlo con elegancia, de acuerdo a tus necesidades.

Pumpkin Spice balayage

Esta coloración es ideal para quienes buscan un cambio sutil, los reflejos en tonos especiados no solo iluminarán tu rostro, también le darán volumen y movimiento a tu melena, sin recurrir a un cambio tan drástico.

Pumpkin Spice completo

Este look es ideal para las más atrevidas, pues llevar este tinte de raíces a puntas genera un efecto uniforme lleno de brillo y con un aire sofisticado y elegante que rejuvenece tu imagen al instante.

Pumpkin Spice con efecto melting

Se trata de una transición degradada que mezcla tonos como el castaño con hermoso matices calabaza y miel, un efecto de color perfecto para quienes buscan un cambio natural con un acabado elegante.

Pumpkin Spice con reflejos dorados

Es el efecto de color más discreto de todos, ideal para quienes buscan sumarse a la tendencia del Pumpkin Spice, pero sin crear un cambio drástico, sus matices dorados y cobres iluminan tu rostro, suavizan tus facciones y es de bajo mantenimiento.

Pumpkin Spice con acabado glossy

Este acabado lo puedes conseguir en todas las técnicas de coloración, pues su secreto radica en usar un tratamiento que ayude a mantener el color intacto, mientras le da un efecto de brillo y suavidad aterciopelada que no pasa desapercibida.

Este otoño, el Pumpkin Spice no solo es una bebida de temporada: es el tinte que promete dar calidez, modernidad y frescura a tu look.

