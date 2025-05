Conoce el skin-flooding, la técnica de hidratación que revolucionó el cuidado facial

En un mundo donde las tendencias de belleza evolucionan a gran velocidad, una nueva técnica ha ganado popularidad entre dermatólogos, expertas en skincare y usuarias de redes sociales: el skin-flooding. Este método, que prioriza la hidratación profunda de la piel, se ha convertido en una rutina clave para combatir la sequedad, mejorar la textura cutánea y devolver el brillo natural al rostro. Pero ¿en qué consiste realmente y por qué está revolucionando el cuidado facial?

¿Qué es el skin-flooding?

El skin-flooding —que se traduce como “inundación de la piel”— consiste en aplicar productos hidratantes en capas, comenzando sobre la piel húmeda. La técnica busca aprovechar el momento en que los poros están más receptivos para sellar la hidratación de forma más efectiva, logrando una piel más flexible, luminosa y saludable.

El skin-flooding se basa en el principio de aplicar ingredientes humectantes —como el ácido hialurónico— sobre la piel húmeda para atraer y retener la mayor cantidad posible de agua.

Paso a paso para hacer skin-flooding en casa

Limpieza suave: Comienza con un limpiador facial no agresivo que elimine las impurezas sin resecar la piel. Aplicación de bruma o agua termal: Rocía el rostro con agua antes de que se seque completamente tras la limpieza. Suero humectante: Aplica un sérum con ácido hialurónico Crema hidratante: Sella la hidratación con una crema rica en emolientes para mantener el agua atrapada. Protector solar (por la mañana): Finaliza con un fotoprotector para proteger la piel del daño solar.

La clave es no dejar que la piel se seque entre pasos, para mantener la capa de humedad activa y funcional.

El skin-flooding se popularizó en TikTok y otras plataformas sociales durante 2023 y se mantiene fuerte en 2025, impulsado por testimonios de influencers y especialistas que reportan mejoras visibles en pocas semanas. La técnica es especialmente recomendada para pieles secas, deshidratadas o con tendencia a la sensibilidad.

Un spray facial como el agua termal ayuda a refrescar tu piel.

Kalos Skincare (Unsplash)

¿Quiénes deben evitarla?

Aunque el skin-flooding es una técnica suave y eficaz, no es ideal para todas las pieles. Las personas con piel grasa o propensa al acné deben tener especial cuidado, ya que aplicar varias capas de productos humectantes sin la fórmula adecuada podría obstruir los poros o agravar brotes existentes.

De acuerdo con la American Academy of Dermatology (AAD), señala que el exceso de productos humectantes puede causar problemas en pieles grasas o con tendencia al acné, especialmente si no se usan fórmulas no comedogénicas, por lo que deben consultar con un dermatólogo antes de incorporar esta rutina, ya que la sobrehidratación puede alterar el equilibrio natural de la piel y empeorar los síntomas.

Como siempre, lo mejor es adaptar cualquier tendencia a las necesidades individuales y buscar orientación profesional cuando sea necesario.