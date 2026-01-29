¿Cuándo se puede cortar el pelo para que crezca en febrero 2025?

Si estás pensando en cortar tu pelo en febrero 2025 con la esperanza de que crezca más rápido y fuerte, no estás sola. Cada inicio de año muchas buscamos ese “reset capilar” que marque un antes y un después. Aunque el crecimiento del pelo depende de factores como genética, alimentación y cuidados, lo cierto es que el calendario lunar sigue siendo una referencia muy buscada cuando se trata de elegir el mejor momento para ir al salón.

Cortar el pelo en luna creciente: la opción más popular

Dentro de las creencias más consultadas, la luna creciente es la favorita para quienes buscan que el pelo crezca más rápido. Durante esta fase, se dice que el cuerpo (y el pelo) entra en una etapa de expansión, lo que favorece el crecimiento.

En febrero 2025, optar por un corte durante estos días es ideal si quieres sanear puntas, dar forma o iniciar un nuevo estilo sin sacrificar largo. Es una de las búsquedas más constantes cada mes porque muchas personas aseguran notar cambios positivos.

Luna llena: fuerza y volumen

Otra opción muy comentada es cortar el cabello durante la luna llena, aunque no siempre se asocia con crecimiento acelerado, sí se relaciona con un pelo más fuerte, con cuerpo y brillo. Si tu objetivo es que tu melena se vea más abundante o recuperar vitalidad después de un periodo de daño, esta fase lunar puede ser una buena aliada en febrero.

Cortes de pelo antiedad Getty Images

Días ideales según la intención del corte

Más allá de la luna, muchas personas combinan el calendario lunar con la intención del corte. Por ejemplo:

Si quieres que crezca rápido: luna creciente

luna creciente Si buscas fortalecerlo: luna llena

luna llena Si solo quieres mantenimiento: cualquier día, pero con un ritual de cuidado



El momento también importa

Algo que pocas veces se dice es que cómo cortas el pelo importa tanto como cuándo. Febrero 2025 es un buen mes para acompañar el corte con mascarillas nutritivas, masajes en el cuero cabelludo y menos calor en herramientas. Eso sí tiene un impacto real en el crecimiento.

La respuesta honesta es: cuando se alinee tu intención con una fase favorable, especialmente luna creciente o llena. ¡Más que una regla rígida, se trata de usar el momento como un ritual de renovación!

