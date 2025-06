Cuánto duran las extensiones de pestañas y cómo cuidarlas para que luzcan más tiempo

Las extensiones de pestañas se han convertido en uno de los tratamientos de belleza más populares porque realzan la mirada, acortan el tiempo de maquillaje diario y te hacen lucir arreglada desde que te despiertas. Pero si estás pensando en probarlas —o ya las usas—, seguramente te has preguntado: ¿cuánto duran realmente y cómo puedo hacer que se mantengan perfectas el mayor tiempo posible?

Spoiler: no basta con aplicarlas y olvidarte. Las extensiones requieren ciertos cuidados para que luzcan bien, no se caigan antes de tiempo y tu inversión valga la pena. Aquí te contamos cuánto duran en promedio y qué hacer (y qué no) para que se vean lindas por más tiempo.

Lo que necesitas saber para mantener pestañas postizas bonitas por más días

La duración de las extensiones depende de varios factores: tu ciclo natural de crecimiento de pestañas, el tipo de extensiones que elijas, la técnica del profesional y —muy importante— cómo las cuidas tú en casa.



Duración promedio: entre 3 y 5 semanas.

A las 2-3 semanas muchas personas necesitan un retoque (relleno) para mantener el efecto voluminoso.

Dato importante: como tus pestañas naturales se renuevan cada 6 a 8 semanas, las extensiones se irán cayendo poco a poco con ellas. Por eso es clave cuidarlas bien si quieres que el look dure más.

1. Evita el agua en las primeras 24-48 horas

Después de aplicarlas, evita mojar tus pestañas o exponerlas a vapor (baños calientes, sauna, gimnasio). El pegamento necesita tiempo para fijarse completamente.

2. No uses productos aceitosos en los ojos

Desmaquillantes bifásicos, cremas o aceites pueden debilitar el adhesivo. Usa fórmulas en gel o micelares específicas para extensiones.

3. No las toques ni las cepilles de más

Evita frotarte los ojos o peinarlas con fuerza. Usa un cepillito especial solo para alinearlas suavemente por las mañanas.

4. Duerme boca arriba o con funda de satén

Dormir de lado o boca abajo puede aplastar las extensiones. Si es inevitable, una funda de satén reduce la fricción y el daño.

5. Evita el rímel (o usa uno especial)

Uno de los beneficios de tener extensiones es que no necesitas máscara. Pero si decides usarla, asegúrate de que sea a base de agua y solo en las puntas, nunca en la raíz.

Evita productos aceitosos o rímel común para no debilitar el adhesivo. GETTY IMAGES

¿Qué tipo de extensiones de pestañas duran más?

Las extensiones pelo a pelo (clásicas) suelen durar más si se cuidan bien, mientras que las volumen ruso o híbridas pueden necesitar más mantenimiento. Habla con tu estilista para elegir el tipo ideal según tus hábitos y tu tipo de pestaña natural.

Las extensiones de pestañas son una gran inversión de tiempo y estilo, pero su duración depende tanto del profesional como de ti. Con los cuidados adecuados, puedes lucir una mirada impactante por semanas y evitar que se caigan antes de lo previsto. Porque sí, verse bien sin esfuerzo diario es posible… solo hay que saber cómo cuidarlas.