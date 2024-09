Dale un segundo uso a las sombras de ojos y consigue un diseño de uñas súper original

Las sombras de ojos no solo se utilizan para destacar la mirada; su versatilidad las convierte en una opción ideal para crear un diseño de uñas único y artístico. Reutilizar estos productos puede darle un giro a tu manicura, aprovechando sus tonos y texturas para lograr acabados sorprendentes y, además, sostenibles. Aquí te contamos cómo hacerlo y algunos tips que te inspirarán a darle un segundo uso a tus sombras de ojos.

¿Cómo usar sombras de ojos en tu manicura?

Las sombras de ojos en polvo, especialmente las que tienen acabados brillantes o metálicos, son perfectas para mezclar con un esmalte transparente y lograr un efecto luminoso en tus uñas. Este truco es ideal si quieres experimentar con colores más vibrantes o texturas que no encuentras en los esmaltes convencionales.

Si amas los degradados, las sombras de ojos en tonos pastel o neutros te ayudarán a crear ese efecto en tus uñas. Aplica una base de esmalte blanco o nude, luego, con una esponjita de maquillaje, difumina la sombra sobre la uña para obtener un diseño delicado y sofisticado.

Logra un diseño ombré con tus sombras favoritas y una esponja de maquillaje para un acabado suave y elegante. UNSPLASH

¿Tienes sombras de ojos con glitter que ya no usas? Aprovecha el brillo para darle a tus uñas un toque festivo y glamoroso. Tras aplicar tu color de base, espolvorea ligeramente el glitter sobre la uña húmeda y sella con una capa de esmalte transparente para fijarlo.

Las sombras mate también pueden tener un segundo uso en tu manicura. Si te gusta hacer dibujos o detalles a mano alzada, utiliza un pincel delgado y la sombra para agregar elementos decorativos. De nuevo, un top coat transparente es esencial para proteger el diseño.

Aprovecha las sombras del mismo color que tu esmalte para crear un efecto monocromático. Puedes aplicarlas en los extremos o en ciertas partes de la uña para darle profundidad y textura a tu manicura.

Dale a tus uñas un toque festivo con las sombras de ojos con brillo, creando un look perfecto para cualquier ocasión especial. GETTY IMAGES

Pasos para aplicar sombras de ojos en las uñas

Aplica una base protectora para que las uñas estén listas y evitar manchas. Escoge un color de base que resalte el tono de las sombras que planeas usar. Los colores neutros como blanco, beige o nude son perfectos para destacar la sombra de ojos. Aplica la sombra de ojos con una esponja de maquillaje o un pincel delgado para detalles. Hazlo cuando el esmalte aún esté un poco húmedo para que se adhiera bien. Finalmente, aplica una o dos capas de esmalte transparente para proteger el diseño y prolongar su duración.

Usar sombras de ojos en tu manicura no solo te permite darle una nueva vida a productos que ya no usas tanto, sino que también te ofrece la posibilidad de crear looks únicos y personalizados. Además, es una excelente forma de experimentar con nuevas tendencias sin gastar más en esmaltes especializados. Así que, la próxima vez que estés organizando tu colección de maquillaje, ¡no deseches esas sombras que ya no usas!