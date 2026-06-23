De las babylights a las balayage: conoce qué tipo de mechas te hacen ver más joven

Si estás pensando en renovar tu look sin hacer un cambio radical, las mechas rejuvenecedoras pueden convertirse en tus mejores aliadas. Más allá del color de cabello, la forma en que se distribuyen los reflejos tiene un impacto importante en la apariencia del rostro. De hecho, algunos estilos de iluminación capilar ayudan a aportar brillo, suavizar las facciones y crear un efecto visual mucho más fresco.

La buena noticia es que existen opciones para todos los gustos. Desde las clásicas babylights hasta las populares balayage, las tendencias actuales buscan resultados naturales que aporten dimensión y movimiento al cabello, evitando contrastes demasiado marcados que puedan endurecer los rasgos.

Babylights: el secreto para iluminar el rostro de forma natural

Las babylights siguen siendo una de las técnicas más solicitadas en los salones de belleza. Su nombre proviene de los reflejos naturales que suelen tener los niños pequeños en el cabello.

Se realizan mediante mechones muy finos distribuidos estratégicamente por toda la melena. El resultado es una iluminación suave y delicada que aporta brillo sin que parezca que el cabello ha sido teñido.

Una de sus mayores ventajas es que ayudan a suavizar visualmente las facciones y aportan un aspecto más fresco al rostro, especialmente cuando se concentran alrededor de la cara.

Balayage: movimiento y efecto buena cara

Las mechas balayage continúan siendo una de las tendencias más buscadas gracias a su acabado natural y elegante.

Esta técnica consiste en aplicar el color a mano alzada para crear un degradado suave desde la raíz hasta las puntas. A diferencia de las mechas tradicionales, no generan líneas marcadas, lo que favorece un crecimiento más natural y requiere menos mantenimiento.

Además, aportan profundidad y movimiento al cabello, dos elementos que suelen asociarse con una apariencia más juvenil.

Money Piece: el truco favorito para rejuvenecer

Dentro de las tendencias actuales también destaca el Money Piece, una técnica que ilumina específicamente los mechones que enmarcan el rostro.

Al aportar puntos de luz cerca de los ojos y los pómulos, consigue un efecto similar al de un iluminador facial: la piel luce más luminosa y las facciones se ven más definidas.

Por eso se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan un cambio visible sin modificar todo el color del cabello.

¿Cuál es la mejor opción para verte más joven?

No existe una respuesta única, ya que todo depende del tono base, la textura del cabello y el resultado que se quiera conseguir. Sin embargo, los expertos coinciden en que las técnicas más favorecedoras son aquellas que aportan luz de forma estratégica y mantienen un acabado natural.

Las babylights, las balayage y los reflejos tipo Money Piece tienen algo en común: crean dimensión, movimiento y brillo, tres características que suelen asociarse con un cabello saludable y juvenil.

Las tendencias capilares de 2026 apuestan por la naturalidad, atrás quedaron los contrastes extremos y las mechas excesivamente marcadas. Ahora el objetivo es conseguir un cabello lleno de luz, con reflejos suaves que realcen los rasgos sin alterar la esencia de cada persona.

