De las uñas francesas al manicure princesas, las 5 tendencias de nail art para el otoño

Las uñas se han convertido en el accesorio de belleza más importante de los últimos años y este otoño no es la excepción. El mundo de las uñas nos tiene acostumbradas a traer diseños vibrantes, únicos y creativos más allá de las uñas francesas o incluso el manicure princesas.

Con cada cambio de estación, festejo o celebración, las manicuristas nos sorprenden con los diseños de uñas que se convertirán en tendencias de nail art. Los tonos cálidos, los efectos brillantes y las figuras en 3D estarán marcando la pauta este otoño y estos son los 5 estilos que arrasarán durante la temporada.

Uñas carey

Inspiradas en el clásico patrón del caparazón de las tortugas, los armazones de lentes de sol y algunos accesorios de lujo, las uñas carey se posicionan como una de las tendencias de uñas para otoño y de los diseños favoritos de muchas mujeres. Su patrón se basa en colocar pequeñas manchas difusas en color negro con motas de marrón y una base ámbar. Este diseño es perfecto para quien busca un manicure elegante y original.

Cow print

El estampado de vaca regresa con fuerza, pero con un giro más sofisticado. Esta tendencia combina el blanco, el negro y algunos toques de café, formando manchas irregulares que simulan la piel de las vacas. Este diseño no es nuevo; sin embargo, cada vez que regresa lo hace reinventado. En esta ocasión apuesta por el acabado mate para hacerlo más sofisticado y elegante.

Uñas naturales o soft nails

La tendencia del “menos es más” seguirá al alza durante el otoño; este estilo busca dar un aspecto limpio y saludable a las manos, teniendo como base los tonos rosados, el beige traslúcido o el nude, todos estos colores sin generar capas de pigmento y simplemente agregando un toque de color. Son ideales para aquellas que prefieren apostar por diseños sencillos y minimalistas, además de elegancia discreta y un acabado pulido.

Uñas francesas con efecto cromo

Este manicure es el mejor aliado para todas las temporadas. Especialmente en este otoño, estas uñas apuestan por mostrar una versión renovada, apostando por un efecto que también está en tendencia: el efecto cromo. Sobre la típica línea blanca al borde de las uñas se agregan diseños en relieve o elementos minimalistas que se resaltan con este efecto para un diseño sofisticado.

Uñas rojo cherry

El rojo nunca pasa de moda, pero esta temporada el favorito es el rojo cereza. Un color intenso y profundo que, además de elegancia, aporta misterio y sensualidad a las manos. Además, es un color altamente favorecedor para todo tono de piel; este color aporta también un aire juvenil y sofisticado; es la opción perfecta para quienes desean un color clásico pero con un toque especial.

Este otoño llega como la oportunidad perfecta para apostar por las tendencias en nail art que no solo harán que tus manos luzcan elegantes, sino que también apuestan por darle un giro a diseños de uñas clásicos como las uñas francesas o el manicure princesas. Estas tendencias de uñas te permitirán apostar por unas manos pulcras y muy otoñales.