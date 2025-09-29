Del bob al clavicut: los 5 cortes de pelo más favorecedores para recibir el otoño después de los 40

Bien dicen por ahí que el otoño es la temporada de cambios y cierres, así que es el tiempo perfecto para no dejar pasar la oportunidad de reinventarse. Más allá de cambios en nuestro guardarropa, el pelo también merece atención especial y es por esto que, en esta recta final del año, el otoño es el pretexto perfecto para apostar por un corte fresco, con mucho estilo y sumamente rejuvenecedor.

Después de los 40, el secreto está en apostar por cortes que enmarquen el rostro, estilicen nuestras facciones y sean fáciles de llevar en nuestra rutina diaria.

Estos son los cinco cortes de pelo más favorecedores para recibir la temporada con todo el estilo, ¿cuál será tu apuesta para el otoño?

Corte bob clásico

El corte bob es un corte atemporal que nunca pasa de moda y la opción perfecta para aquellas que queremos cambios notorios, especialmente luego de llevar melena larga por bastante tiempo. Este corte, que normalmente suele llegar a la altura de la mandíbula, aporta estructura y frescura al rostro. Es ideal para suavizar nuestras facciones y dar un aire moderno sin necesidad de recurrir a otro cambio extremo como una decoloración. Se adapta a la perfección sobre pelo lacio o con ondas naturales.

Long bob

Este corte es el aliado perfecto para las mujeres que desean un cambio, pero no tan extremo, o para aquellas que no son tan fanáticas de los cortes de pelo cortos. El lob, cuya longitud puede ir debajo de la mandíbula o un poco más abajo, es tu opción si estás buscando algo con mucha versatilidad, pues permite peinados recogidos o sueltos, además de lucir increíble y muy sofisticado con ligeras capas que aportan movimiento.

Corte shaggy

Si lo tuyo es sumarte a la tendencia de los estilos desenfadados, el corte shaggy es lo que estás buscando. Este corte, que está inspirado en el estilo de los años 70, se mantiene este otoño 2025 como uno de los favoritos de muchas mujeres, especialmente de aquellas que quieren proyectar dinamismo y juventud a su imagen, pues es un corte que aporta movimiento y volumen al pelo. Es de fácil mantenimiento y luce increíble cuando se apuesta por él en ondas, con la técnica de blow out o ligeramente despeinado.

Corte pixie largo

El pixie largo es una opción audaz pero muy elegante después de los 40. Su estilo femenino y sofisticado ayuda a resaltar los rasgos faciales, sobre todo los pómulos y la mirada. Puede adaptarse con flequillo lateral o con mechones más largos en la parte de enfrente, lo que lo convierte en un corte versátil y lleno de personalidad.

Clavicut

El clavicut, con el largo a la altura de la clavícula, es uno de los cortes de pelo favoritos de la temporada. Equilibra la frescura de un corte corto con la versatilidad de la melena larga. Favorece prácticamente a todos los tipos de rostro y es el aliado perfecto para quienes buscan un estilo pulido que se mantenga elegante en todo momento.

Elegir un nuevo corte de pelo después de los 40 no tiene por qué limitarnos a lucir con mucho estilo. Este otoño 2025 es la oportunidad perfecta para encontrar el estilo que resalte nuestra belleza natural, aporte frescura y se adapte a nuestro estilo de vida, así que, si estás lista para un cambio de imagen, no dudes ni por un momento considerar estos cortes de pelo altamente favorecedores.