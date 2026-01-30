Del micro french al ombré: 5 diseños de uñas elegantes para robar corazones este San Valentín

El momento de darle un respiro al esmalte rojo de tu manicurista terminó porque San Valentín está a solo días de distancia y eso es señal de que las uñas rojas, micro french, ombré, cat eye y todas las técnicas y diseños habidos y por haber estarán luciendo este y otros colores alusivos a la temporada más romántica del año.

Si tú, como nosotras, ya estás buscando la inspiración perfecta para apostar por un diseño de uñas elegantes, pero que al mismo tiempo lleve impreso el romance de la temporada, llegaste al lugar correcto, pues nos dimos a la tarea de buscar las propuestas más creativas y en tendencia para que robes más de un corazón con tu diseño de uñas este 14 de febrero.

Uñas confeti

Dua Lipa fue una de las grandes precursoras de este diseño, y aunque ella no apostó por ellas en acetatos de corazón, sino en pequeños círculos para festejar el Año Nuevo, se quedaron como la inspiración para lograr unas uñas que no solo son creativas y brillantes, sino que también lucen elegantes y con base rosa, sumamente femeninas.

Esta propuesta requiere del uso de acetatos y un buen gel jelly en color rojo para lograrlo, así como de tu mejor top coat para encapsular los corazones.

Uñas francesas

Ya sea que apuestes por su versión micro french o un francés que luzca sobre todo el borde libre de tus uñas, este diseño se convertirá en tu favorito. No solo es romántico y elegante, sino que también aporta a las manos una apariencia delicada y refinada.

Este diseño retoma los colores clásicos del francés, pero no usa su típica punta blanca uniforme; la reinventa en una apariencia de encaje con corazones que le da a tu mano un toque especial.

Uñas nude con acetatos

Los acetatos están de moda este año y no solamente en el maximalismo de las uñas Cardone, sino también en piezas minimalistas como estrellas o corazones. Esta propuesta apuesta por llevarlo sobre unas uñas largas en forma almendra y con base nude para resaltar el rojo metálico de este material brillante. Te aseguramos que se convertirán en tu diseño favorito si eres amante del minimalismo.

Uñas metálicas

El efecto espejo o cromado en color rojo será uno de los más solicitados esta temporada, especialmente si apuestas por un diseño de uñas con corazones de efecto metálico. Este diseño puede adaptarse a diversas longitudes y formas de uña; sin embargo, una de sus favoritas sin duda alguna son las uñas almendra, pues no solo estilizan las manos, sino que harán que el diseño luzca delicado, elegante y femenino.

Uñas ojo de gato

El efecto estrella y en tendencia del año no podía quedarse atrás este San Valentín y se suma al universo de diseños románticos para acompañar diseños como este. Para esta propuesta vas a necesitar dos geles, el primero un efecto cat eye en color rosa (o rojo si así lo prefieres) y uno metálico. Sobre tus uñas vas a trazar una forma de corazón; esta deberá quedar así, sin color, pues el color se agregará en el resto de la superficie. Cuando hayas curado el gel, delinea el corazón con el gel metálico y estarás lista para presumir un manicure muy romántico.

Ya sea que apuestes por diseños micro french, ombré o cat eye, ahora tienes en tu poder cinco diseños de uñas elegantes para robar corazones este San Valentín. ¡Úsalos con responsabilidad!, y no olvides recomendar a tu manicurista cada que surtan efecto.