Dile sí a las manos elegantes: ¿qué colores de uñas serán tendencia en invierno 2025?

Este invierno 2025 tiene clarísimas las tendencias de uñas que estarán revolucionando el mundo de la belleza. Y es que el mood de la temporada es apostar por unas uñas discretas que nos puedan acompañar con atuendos con abrigos o suéteres y con looks que nos acompañan en reuniones importantes, así como en cenas de festejo de fin de año o Navidad. La mayoría de estos colores apuesta por el refinamiento, por hacer que la mano se vea elegante y altamente estilizada. Así que antes de que entre la temporada invernal, corre a agendar una cita con tu manicurista y pídele alguno de estos colores de uñas que serán tendencia.

Marrón cereza

Elegante, profundo, sensual y femenino, este café oscuro que se inclina hacia los tonos cereza favorece muchísimo a manos con piel oliva, morena clara y aporta ese efecto de refinamiento y elegancia sin la necesidad de recurrir a anhelar o algún otro tipo de decoración. Algunas mujeres estarán apostando por él en formatos de uñas largas; sin embargo, en versión de uñas cortas, el marrón cereza también lucirá genial.

Uñas metálicas plata

Esta tendencia ha estado acompañándonos a lo largo del 2025; si bien es cierto que es un efecto que hemos visto solamente en detalles de decoración, desde que comenzó el otoño las manicuristas se han arriesgado por aplicarlo directamente sobre toda la uña, logrando un diseño con un toque futurista pero muy refinado. Este tono plateado líquido efecto espejo será el compañero ideal para cualquier día.

Milky nails

Al igual que las uñas francesas, las uñas Milky se han convertido en un clásico que ha sabido cómo mantenerse dentro de la preferencia de muchas mujeres. Este invierno no será la excepción, ya que será una de las alternativas favoritas para llevar a cenas de fin de año, navideñas o reuniones festivas. Y es que este color aporta a la mano un aspecto de limpieza, pulcritud y mucha feminidad, características que resaltan aún más cuando se apuesta por ellas en uñas almendra largas.

Uñas beige

Las uñas siguen dominando la escena, especialmente aquellas con un subtono nude. Para estar dentro de las tendencias de invierno, la recomendación es apostar por un subtono crema o vainilla. Este color da una apariencia de uñas minimalistas, pulidas y unas manos caras. Es la opción ideal de aquellas que apuestan por un manicure discreto pero a la vez llamativo.

Uñas cat eye

La sorpresa de la temporada 2025 definitivamente fue el esmalte ojo de gato. Desde principios de año, este efecto comenzó a posicionarse como uno de los favoritos de las manicuristas; sin embargo, gracias a celebridades como Hailey Bieber, quien las popularizó en alfombras rojas y campañas publicitarias, las uñas cat eye tuvieron un boom que seguirá siendo tendencia durante el invierno. Este efecto es ideal para eventos de noche y la apuesta para lucir un nail look caro y refinado.

Este invierno 2025 confirma algo: las uñas con colores elegantes, texturas pulidas y elementos discretos serán sinónimo de sofisticación y elegancia. Si eres de las que apuestan por llevar un manicure refinado, estos colores de uñas serán tus aliados.