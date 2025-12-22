¿Qué corte de pelo está de moda ahora? 5 estilos que serán tendencia en 2026

El nuevo año se encuentra a la vuelta de la esquina y con él, nace en nosotras la necesidad imperiosa de apostar por una nueva imagen que no solo nos ayude a recibir el 2026, sino también a lucir una nueva versión de nosotras, porque un cambio nunca le ha caído mal a nadie. Pero, ¿qué corte de pelo está de moda en este momento?

Este año, las tendencias apuntan a inclinarse por estilos que se vean bien sin demasiado esfuerzo, siendo el ‘effortless’ una estética que seguirá dominando la escena.

Si una de tus metas de año es apostar por una nueva imagen, fresca y que te haga sentir como nueva, no dejes pasar la oportunidad de acudir a tu salón de belleza de confianza y solicitar alguno de estos cortes de pelo que te prometemos; no solo estarán de moda, sino que te harán lucir poderosa.

Corte soft bob

Este corte apuesta por una apariencia menos marcada, es decir, el corte bob con caída natural sin su característico corte pulido y recto a la altura de la mandíbula. Esto se logra gracias a las capas ligeras y puntas degrafiladas que lo conforman. Este corte funciona muy bien en melenas lacias, pues es sobre esta textura que las capas se aprecian mejor.

Es sumamente favorecedor, pues puede adaptarse a todas las edades, ayuda a suavizar y estilizar el rostro y, por su acabado, es un gran aliado rejuvenecedor.

Corte mariposa

El butterfly cut seguirá dominando el mundo de la belleza y los cortes de pelo. A diferencia del estilo que dominó los últimos años, este 2026 se lucirá con capas largas y framing, las cuales sustituyen las capas cortas que lo databan de ese volumen tan característico.

El objetivo de esta nueva versión es lograr que el pelo se mantenga largo mientras se enmarca el rostro.

Corte shag

El shag deja un poco su lado rebelde para apostar por una estética más neutral. Este 2026 apuesta por capas estratégicas, menos desordenadas, con la finalidad de mantener su esencia desenfadada pero con un acabado suave.

Este corte seguirá siendo un gran aliado para generar volumen estratégico, especialmente en aquellas melenas que cuentan con una textura natural ondulada.

Corte pixie

El corte pixie, cuya característica principal es apostar por un estilo muy corto, este año se atreve a vivir un ligero cambio y apostar por su versión más larga. Apostando por flequillos degrafilados, laterales con mayor longitud y un poco de volumen en la zona de la coronilla, el pixie busca proyectar un estilo elegante en un corte de pelo que combine practicidad con modernidad. Si estás buscando algo arriesgado pero altamente favorecedor, no dudes en considerar este look refrescante.

El corte de pelo que está de moda en este 2026 será aquel que apueste por el volumen y el movimiento. Si estás pensando en recibir el Año Nuevo con una imagen totalmente diferente, considera probar alguna de estas opciones sofisticadas y altamente favorecedoras.